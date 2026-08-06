Keurig Dr Pepper réaffirme ses prévisions concernant la forte demande en sodas et en boissons énergisantes

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* Le chiffre d'affaires et le résultat ajusté du deuxième trimestre ont dépassé les prévisions de Wall Street

* La forte croissance des sodas et des boissons énergisantes compense la faiblesse du marché américain du café

* La société indique que son projet de scission est en bonne voie pour début 2027

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6; mise à jour des cours de l'action) par Savyata Mishra

Keurig Dr Pepper KDP.O a maintenu jeudi ses prévisions annuelles inchangées après avoir dépassé les estimations des analystes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses gammes de sodas et de boissons énergisantes, alors même que la société fait face à un ralentissement de son activité café.

Ces résultats supérieurs aux attentes interviennent alors que Keurig Dr Pepper s'efforce de restructurer ses activités à la suite de l'acquisition, en avril, pour 18 milliards de dollars, du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's , et se prépare à scinder ses activités café et boissons en deux sociétés cotées aux États-Unis.

L'action du fabricant de sodas Dr Pepper a bondi de 6 % en début de séance. Elle a progressé de près de 10 % depuis le début de l'année.

Le directeur général Tim Cofer a déclaré que la société était en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers et opérationnels pour 2026 et qu’elle poursuivait les préparatifs en vue de sa scission prévue début 2027.

Le chiffre d'affaires de la division Refreshment Beverages aux États-Unis, principal moteur de croissance de l'entreprise, a bondi de 10 % au cours du trimestre, soutenu par une forte demande pour le Dr Pepper Zero Sugar, les boissons énergisantes Ghost et les produits d'hydratation Electrolit.

“Ces résultats supérieurs aux attentes, portés par la solide performance du chiffre d’affaires et de la marge brute, associés à la réaffirmation des prévisions, devraient être bien accueillis par les investisseurs, qui s’intéressent de plus en plus à ce titre ces derniers temps,” ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

L'activité café de la société aux États-Unis est restée sous pression face à des consommateurs prudents, à la recherche d'options moins chères. Le chiffre d'affaires de ce segment a reculé de 3,2 % au cours du trimestre, pénalisé par une baisse de 8,2 % des volumes qui a plus que compensé une hausse de 5 % des prix.

À l’instar de plusieurs entreprises du secteur des aliments et boissons emballés, Keurig Dr Pepper s’est appuyée sur une combinaison de hausses de prix et de mesures de réduction des coûts pour compenser l’inflation, à un moment où les consommateurs restent soucieux du rapport qualité-prix.

Le chiffre d’affaires net de Keurig Dr Pepper a bondi de 75,6 % pour atteindre 7,31 milliards de dollars, grâce notamment à l’acquisition de JDE Peet’s. Les analystes tablaient en moyenne sur 7,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 57 cents par action, supérieur aux prévisions de 54 cents par action.

Keurig Dr Pepper prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, ainsi qu’une croissance du bénéfice par action ajusté dans la fourchette basse à deux chiffres.