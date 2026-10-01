Keurig Dr Pepper nomme un directeur général pour sa future scission dédiée au café ; les actions en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du géant des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O progresse de 1,4% à 30,78 dollars

** La société a nommé Russ Torres, cadre chez Kimberly-Clark KMB.O , au poste de directeur général de sa filiale dédiée au café, Global Coffee Co, qui sera cotée en bourse au début de l’année prochaine

** M. Torres, qui prendra ses fonctions le 3 novembre, apporte trois décennies d’expérience dans le secteur des biens de consommation, acquise à la tête de marques mondiales et lors de transformations d’entreprises à grande échelle

** Sur 20 sociétés de courtage, 13 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et sept « conserver »; l’objectif de cours médian est de 37 dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 9,9% depuis le début de l'année