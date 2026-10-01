Nike recule malgré un bénéfice supérieur aux attentes, la Chine reste le point noir

Nike recule de près de 5% dans les échanges post-marché jeudi, les investisseurs sanctionnant des perspectives prudentes malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Le géant américain des chaussures et vêtements de sport a réalisé un chiffre d'affaires de 11,21 MdsUSD au premier trimestre de son exercice 2027, en baisse de 4% sur un an et légèrement inférieur aux 11,32 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice dilué par action s'est établi à 0,48 dollar, contre environ 0,44 dollar anticipé.

La publication confirme toutefois certains progrès sur la rentabilité, avec une marge brute en hausse de 60 points de base à 42,8%, notamment grâce à la baisse des coûts logistiques et à la poursuite des efforts de productivité. Cette amélioration ne suffit cependant pas à masquer la faiblesse persistante de l'activité, puisque les ventes de Nike Direct ont reculé de 8%, dont une baisse de 13% pour le canal numérique, tandis que le chiffre d'affaires en Grande Chine a chuté de 22%. L'Amérique du Nord se montre plus résistante, avec des revenus en progression de 2% et une hausse de 9% des ventes wholesale.

Le directeur général Elliott Hill a néanmoins fait état de "progrès mesurables" dans les produits de performance, tout en reconnaissant qu'il restait encore du travail à accomplir dans Sportswear, Jordan Brand et en Chine. Cette prudence se retrouve dans les perspectives, Nike anticipant désormais une baisse de son chiffre d'affaires d'un pourcentage élevé à un chiffre sur l'ensemble de l'exercice 2027, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action compris entre 1,15 et 1,35 dollar.

Ces prévisions entretiennent les interrogations autour du rythme du redressement du groupe, alors que Nike continue de faire face à une concurrence accrue, à une demande plus fragile en Chine et à la nécessité de rééquilibrer ses canaux de distribution sans compromettre davantage ses marges.