Keurig Dr Pepper nomme un cadre de Kimberly Clark au poste de nouveau directeur général de sa division café

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Keurig Dr Pepper KDP.O a nommé jeudi Russ Torres, un cadre de Kimberly-Clark, au poste de directeur général de sa division café, qui deviendra une société cotée en bourse au début de l'année prochaine.

Cette décision intervient quelques mois après le départ de l'ancien directeur, Rafael Oliveira , qui a quitté l'entreprise pour rejoindre Heineken.

Voici plus de détails:

* M. Torres prendra ses fonctions le 3 novembre et occupera dans un premier temps le poste de directeur général de la division café de Keurig, baptisée Global Coffee Co. À ce titre, il dirigera l'intégration des activités café de Keurig et de JDE Peet's JDEP.AS .

* Keurig a finalisé en début d’année l’acquisition de JDE Peet’s pour un montant d’environ 18 milliards de dollars, créant ainsi un géant mondial du café.

* M. Torres, actuellement président et directeur des opérations de Kimberly-Clark, apporte trois décennies d’expérience dans le secteur des biens de consommation, acquise à la tête de marques mondiales et lors de transformations d’entreprises à grande échelle.

* Il rendra compte au directeur général de Keurig, Tim Cofer, qui dirigera la division boissons, à la suite de la scission des activités café et boissons en deux sociétés cotées aux États-Unis.

* En avril, Keurig avait désigné M. Oliveira comme futur directeur général de la future société de café, actuellement dénommée Global Coffee Co.

* En août, la société a réaffirmé ses prévisions annuelles après avoir dépassé les estimations des analystes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice du deuxième trimestre.