Kering : teste la résistance majeure des 280 EUR

Dopé par une amélioration des perspectives de Gucci et une stabilisation des bénéfices (après plusieurs mois de repli), Kering s'envole de plus de 11E et même au-delà de la résistance majeure des 280 EUR du 14 avril et du 15 juin (à l'ouverture).

La surprise semble de taille pour les investisseurs qui sont pris de court, d'où l'ouverture d'un énorme "gap" au-dessus de 250,7 EUR, pour une réouverture à 275 EUR, ce qui signifie que le cours bondit au-delà de la MM200 (273,5 EUR) et que le prochain objectif pourrait bien être 288,5 EUR.