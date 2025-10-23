 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,42
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering, Orange, Renault, Sodexo, Thales ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 23/10/2025 à 09:19

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation de 2,3% au capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet. Le groupe de transport aérien a racheté cette participation à son partenaire de co-entreprise Delta Air Lines, qui avait procédé au rachat de 15% de WestJet dans le cadre d'une transaction distincte finalisée la veille et comprenant également l'acquisition par la compagnie Korean Air d'une participation de 10% dans le capital de WestJet.

Bureau Veritas

Au troisième trimestre, 2025, le chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'élève à 1,583 milliard d'euros, en hausse de 2,3% sur un an et de 6,3% en organique. Quatre divisions clés ont porté cette croissance : Marine & Offshore (16,2%), Bâtiment & Infrastructures (7,1%), Industrie (6,9%) et Certification (5,9%). Sur le plan géographique, la performance s'est révélée solide dans l'ensemble. L'Europe (+5,2% en organique) a été portée par l'Europe du Sud et la France. L'Asie-Pacifique (+8,6% en organique) a bénéficié d'une croissance à deux chiffres en Asie du Sud et du Sud-Est.

Dassault Systèmes

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes est en hausse de 5%, à 1,46 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires logiciel est en croissance de 5%, à 1,32 milliard d'euros. Le segment Innovation industrielle affiche une croissance de 9% sur ce troisième trimestre. Sur cette période, le résultat opérationnel IFRS progresse de 9%, à 302 millions d'euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s'élève à 20,7%, contre 18,9% au troisième trimestre 2024. Le bénéfice net par action (BNPA) dilué IFRS atteint 0,20 euro, en hausse de 10% en données publiées.

Eiffage/Getlink

Eiffage a signé un contrat d'achat portant sur 39 106 453 actions de Getlink, soit 7,11% du capital. A l'issue de cette opération, le groupe détiendra 27,66% du capital et 29,90% des droits de vote de l'exploitant du tunnel sous la Manche. En franchissant le seuil des 25%, Eiffage conforte sa position de premier actionnaire de Getlink. Le groupe envisage de se renforcer encore au capital, en fonction des conditions de marché, mais ne compte pas déposer une offre publique d'achat sur le solde du capital.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre. (à suivre)

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s'élève à 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d'affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s'explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables", explique le groupe de luxe.

Nexans

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Nexans a progressé de 7,7% en organique à 1,56 milliard d'euros, porté par ses activités d'électrification (+12,6% en organique). Depuis le début de l'année, les revenus s'élèvent à 5,331 milliards d'euros en progression organique de 5,8% sur un an. La croissance organique des activités d'électrification est en hausse de 9,4% en organique sur ces 9 mois. Nexans a confirmé ses objectifs 2025 : un Ebitda ajusté entre 810 et 860 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible compris entre 275 et 375 millions d'euros.

Orange

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires d'Orange est resté stable, à 9,993 milliards d'euros, ou a affiché une progression de 0,8% sur une base comparable. Sur le troisième trimestre, le groupe a enregistré 8,2 millions de nouveaux clients, lui permettant de dépasser le seuil des 300 millions de clients. Parallèlement, l'Ebitdaal a enregistré une hausse de 3,7 %, à 3,437 milliards d'euros, à base comparable.

Renault

Au troisième trimestre, les ventes de Renault Group ont progressé de 9,8%, pour un total de 529 486 véhicules écoulés. Les ventes à l'international et en Europe ont contribué à cette bonne performance avec des croissances respectives de 14,9 et 7,5%. Au total sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a connu une amélioration de 6,8%, ou de 8,5% à taux de change constants, à 11,426 milliards d'euros.

STMicroelectronics

Au troisième trimestre, STMicroelectronics a généré un chiffre d'affaires de 3,187 milliards de dollars, en amélioration de 15,2% en comparaison du deuxième trimestre 2025 et en baisse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt. La marge brute a atteint 33,2%, contre 33,5% trois mois plus tôt et 37,8% un an auparavant. Enfin, le résultat net s'est élevé à 237 millions de dollars, contre une perte de 97 millions de dollars au deuxième trimestre, et un bénéfice de 351 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Thales

Le chiffre d'affaires des neufs premiers mois de l'année 2025 de Thales s'établit à 15,25 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale). Du point de vue géographique, le chiffre d'affaires enregistre une croissance solide sur les marchés matures (+7,7% de croissance organique), notamment au Royaume-Uni (+12,3%). Les marchés émergents sont également en forte progression (hausse organique de 14,5% sur la période), avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les zones géographiques.

Verallia

Le chiffre d'affaires de Verallia au troisième trimestre s'élève à 846 millions d'euros, en baisse de 2,8% en données publiées sur un an. " Il est pénalisé par un contexte de marché nettement moins favorable qu'attendu. Les volumes sont en hausse par rapport au troisième trimestre 2024, dans un environnement de marché qui reste toutefois difficile", explique le producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Sur ce trimestre, l'Ebitda ajusté atteint 181 millions d'euros, contre 210 millions d'euros il y a un an à la même période.

Voltalia

Voltalia enregistre un troisième trimestre en nette progression, avec un chiffre d'affaires en hausse de 31%, à 164,7 millions d'euros. "Cette performance témoigne de l'excellente dynamique des Services pour clients tiers, dont l'activité a été multipliée par près de trois, compensant la baisse temporaire des ventes d'énergie, plusieurs centrales devant être mises en service au quatrième trimestre", explique Robert Klein, directeur général du groupe spécialisé dans les énergies renouvelables.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,5200 EUR Euronext Paris -1,96%
BUREAU VERITAS
28,3400 EUR Euronext Paris +1,36%
DASSAULT SYSTEMES
25,7500 EUR Euronext Paris -14,51%
KERING
347,1000 EUR Euronext Paris +9,39%
NEXANS
123,7000 EUR Euronext Paris +3,08%
ORANGE
14,1850 EUR Euronext Paris +0,82%
RENAULT
34,8800 EUR Euronext Paris -1,13%
STMICROELECTRONICS
24,7900 EUR Euronext Paris -2,75%
THALES
264,3000 EUR Euronext Paris +1,97%
VERALLIA
21,7000 EUR Euronext Paris -5,98%
VOLTALIA
8,0650 EUR Euronext Paris +0,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 09:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank