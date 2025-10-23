Kering, Orange, Renault, Sodexo, Thales ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation de 2,3% au capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet. Le groupe de transport aérien a racheté cette participation à son partenaire de co-entreprise Delta Air Lines, qui avait procédé au rachat de 15% de WestJet dans le cadre d'une transaction distincte finalisée la veille et comprenant également l'acquisition par la compagnie Korean Air d'une participation de 10% dans le capital de WestJet.

Bureau Veritas

Au troisième trimestre, 2025, le chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'élève à 1,583 milliard d'euros, en hausse de 2,3% sur un an et de 6,3% en organique. Quatre divisions clés ont porté cette croissance : Marine & Offshore (16,2%), Bâtiment & Infrastructures (7,1%), Industrie (6,9%) et Certification (5,9%). Sur le plan géographique, la performance s'est révélée solide dans l'ensemble. L'Europe (+5,2% en organique) a été portée par l'Europe du Sud et la France. L'Asie-Pacifique (+8,6% en organique) a bénéficié d'une croissance à deux chiffres en Asie du Sud et du Sud-Est.

Dassault Systèmes

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes est en hausse de 5%, à 1,46 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires logiciel est en croissance de 5%, à 1,32 milliard d'euros. Le segment Innovation industrielle affiche une croissance de 9% sur ce troisième trimestre. Sur cette période, le résultat opérationnel IFRS progresse de 9%, à 302 millions d'euros, en données publiées. La marge opérationnelle IFRS s'élève à 20,7%, contre 18,9% au troisième trimestre 2024. Le bénéfice net par action (BNPA) dilué IFRS atteint 0,20 euro, en hausse de 10% en données publiées.

Eiffage/Getlink

Eiffage a signé un contrat d'achat portant sur 39 106 453 actions de Getlink, soit 7,11% du capital. A l'issue de cette opération, le groupe détiendra 27,66% du capital et 29,90% des droits de vote de l'exploitant du tunnel sous la Manche. En franchissant le seuil des 25%, Eiffage conforte sa position de premier actionnaire de Getlink. Le groupe envisage de se renforcer encore au capital, en fonction des conditions de marché, mais ne compte pas déposer une offre publique d'achat sur le solde du capital.

Ipsos

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s'élève à 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d'affaires au troisième trimestre constitue pour autant une forte amélioration séquentielle (-15% au deuxième trimestre 2025), dont environ la moitié s'explique par la performance des Maisons, au-delà des bases de comparaison favorables", explique le groupe de luxe.

Nexans

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Nexans a progressé de 7,7% en organique à 1,56 milliard d'euros, porté par ses activités d'électrification (+12,6% en organique). Depuis le début de l'année, les revenus s'élèvent à 5,331 milliards d'euros en progression organique de 5,8% sur un an. La croissance organique des activités d'électrification est en hausse de 9,4% en organique sur ces 9 mois. Nexans a confirmé ses objectifs 2025 : un Ebitda ajusté entre 810 et 860 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible compris entre 275 et 375 millions d'euros.

Orange

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires d'Orange est resté stable, à 9,993 milliards d'euros, ou a affiché une progression de 0,8% sur une base comparable. Sur le troisième trimestre, le groupe a enregistré 8,2 millions de nouveaux clients, lui permettant de dépasser le seuil des 300 millions de clients. Parallèlement, l'Ebitdaal a enregistré une hausse de 3,7 %, à 3,437 milliards d'euros, à base comparable.

Renault

Au troisième trimestre, les ventes de Renault Group ont progressé de 9,8%, pour un total de 529 486 véhicules écoulés. Les ventes à l'international et en Europe ont contribué à cette bonne performance avec des croissances respectives de 14,9 et 7,5%. Au total sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a connu une amélioration de 6,8%, ou de 8,5% à taux de change constants, à 11,426 milliards d'euros.

STMicroelectronics

Au troisième trimestre, STMicroelectronics a généré un chiffre d'affaires de 3,187 milliards de dollars, en amélioration de 15,2% en comparaison du deuxième trimestre 2025 et en baisse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt. La marge brute a atteint 33,2%, contre 33,5% trois mois plus tôt et 37,8% un an auparavant. Enfin, le résultat net s'est élevé à 237 millions de dollars, contre une perte de 97 millions de dollars au deuxième trimestre, et un bénéfice de 351 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Thales

Le chiffre d'affaires des neufs premiers mois de l'année 2025 de Thales s'établit à 15,25 milliards d'euros, en hausse de 9,1% à périmètre et taux de change constants (+8,4% de variation totale). Du point de vue géographique, le chiffre d'affaires enregistre une croissance solide sur les marchés matures (+7,7% de croissance organique), notamment au Royaume-Uni (+12,3%). Les marchés émergents sont également en forte progression (hausse organique de 14,5% sur la période), avec une croissance organique à deux chiffres dans toutes les zones géographiques.

Verallia

Le chiffre d'affaires de Verallia au troisième trimestre s'élève à 846 millions d'euros, en baisse de 2,8% en données publiées sur un an. " Il est pénalisé par un contexte de marché nettement moins favorable qu'attendu. Les volumes sont en hausse par rapport au troisième trimestre 2024, dans un environnement de marché qui reste toutefois difficile", explique le producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Sur ce trimestre, l'Ebitda ajusté atteint 181 millions d'euros, contre 210 millions d'euros il y a un an à la même période.

Voltalia

Voltalia enregistre un troisième trimestre en nette progression, avec un chiffre d'affaires en hausse de 31%, à 164,7 millions d'euros. "Cette performance témoigne de l'excellente dynamique des Services pour clients tiers, dont l'activité a été multipliée par près de trois, compensant la baisse temporaire des ventes d'énergie, plusieurs centrales devant être mises en service au quatrième trimestre", explique Robert Klein, directeur général du groupe spécialisé dans les énergies renouvelables.