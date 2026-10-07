Kennedy propose un soutien fédéral à New York face à l'épidémie de rougeole

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La gouverneure de New York, Kathy Hochul, s'est entretenue mardi avec le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a proposé l'aide du gouvernement fédéral alors que l'État fait face à une épidémie de rougeole, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

M. Kennedy a mis Mme Hochul en relation avec la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), Erica Schwartz, tandis que les responsables fédéraux de la santé se tiennent prêts à soutenir la réponse de l'État de New York à cette épidémie, a précisé le HHS.

S'exprimant mercredi à Washington lors de la conférence "Future of Health" organisée par le Wall Street Journal, Mme Schwartz a déclaré que Mme Hochul avait contacté M. Kennedy au sujet de l'épidémie et qu'il lui avait communiqué ses coordonnées. Elle n'a pas donné plus de détails.

Le bureau de Mme Hochul et le département de la Santé de l’État de New York n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

New York a déclaré l’état d’urgence sanitaire à l’échelle de l’État en raison d’une épidémie de rougeole en début de semaine, dans le but d’élargir l’accès à la vaccination et d’endiguer la propagation de cette maladie hautement contagieuse.

L'État a signalé 108 cas de rougeole au 3 octobre , dont 92 cas signalés depuis le 15 juillet dans des communautés rurales sous-vaccinées réparties dans 18 comtés, selon le bureau du gouverneur.

Mme Schwartz a recommandé le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).

L’aide apportée par le CDC a pris une dimension politique sous la direction de Kennedy, qui a remis en cause les décès liés à la rougeole signalés par les États. La Pennsylvanie, qui compte plus de 1 000 cas cette année, a refusé de solliciter l’aide du CDC après que Kennedy eut contesté le rôle du virus dans les décès survenus dans cet État, lors d’un échange houleux sur les réseaux sociaux avec le gouverneur démocrate Josh Shapiro. Le Texas et la Virginie ont quant à eux sollicité l’aide du CDC.