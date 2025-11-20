Kaufman & Broad cède en VEFA un immeuble de bureaux à Marseille
20/11/2025
Situé à l'angle des boulevards Rabatau et Schloesing, ce projet marque une étape clé dans la requalification d'une friche industrielle de 1,5 hectare en un campus tertiaire 'moderne, performant et exemplaire sur le plan environnemental'.
