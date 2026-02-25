Avec "Requiem", la saga d'horreur Resident Evil signe un jeu en forme de testament

( AFP / INA FASSBENDER )

Série-phare de l'éditeur de jeux vidéo japonais Capcom, Resident Evil revient vendredi avec un neuvième épisode très attendu, synthétisant près de 30 ans d'expérimentations au sein d'une marque qui conjugue l'horreur et la survie aux scènes d'action hollywoodiennes.

Développé pendant près de cinq ans par une équipe de plus de 200 personnes, "Resident Evil Requiem", lancé sur les consoles Playstation 5, Xbox Series et Switch 2 ainsi que sur PC, suit l'enquête de Grace, une jeune agente du FBI, sur la mort de sa mère.

Elle sera rapidement épaulée par Leon Kennedy, héros déjà présent dans de précédents volets, dans cette aventure qui se boucle en un dizaine d'heures environ.

S'il revêt dans ses premières séquences les allures d'un polar, entraînant le joueur dans des ruelles sombres et des lieux abandonnés d'une grande ville américaine, le blockbuster retrouve rapidement ses thèmes fétiches autour d'une conspiration et d'un virus transformant la population en zombies.

Pour maintenir l'intérêt, "Resident Evil Requiem" alterne entre des passages en vue subjective soulignant la vulnérabilité du protagoniste, comme dans les septième et huitième opus, et des séquences à la troisième personne plus spectaculaires, rendant hommage aux épisodes quatre à six, davantage orientés vers l'action.

Le titre marque également un retour aux sources pour cette série lancée en 1996, puisqu'elle ramène le joueur dans la ville imaginaire de Raccoon City, où se déroulent les premiers épisodes, et fait revenir certains personnages et monstres emblématiques de la saga.

Après 30 ans et plusieurs dizaines de titres, remakes et épisodes dérivés, "il était temps de revenir à ce cadre familier", avait déclaré en août à l'AFP le directeur du jeu Koshi Nakanishi, à l'occasion de la Gamescom, le plus grand salon européen du secteur qui se déroule à Cologne (Allemagne).

Les jeux estampillés Resident Evil se sont écoulés à plus de 180 millions d'exemplaires depuis 1996, selon Capcom.

C'est de loin la marque la plus lucrative de l'éditeur japonais, qui possède pourtant des marques populaires comme "Street Fighter" et "Monster Hunter".

Et la saga de zombies n'est pas prête de mourir: alors que de nombreux films et séries ont déjà vu le jour, un nouveau long-métrage est prévu pour septembre, sous la houlette du réalisateur américain Zach Cregger.