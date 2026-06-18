Kardigan, société spécialisée dans le développement de médicaments cardiovasculaires, lève 400 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Kardigan, spécialisée dans les essais cliniques, a levé mercredi 400 millions de dollars lors d'une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse, après avoir fixé le prix de ses actions dans le haut de sa fourchette cible,rejoignant ainsi la vague d'entreprises qui se tournent vers les marchés boursiers.

Voici plus de détails:

* La société, basée à Princeton, dans le New Jersey, a vendu 25 millions d’actions au prix de 16 dollars chacune. Elle avait initialement prévu de fixer le prix de ses actions entre 14 et 16 dollars.

* L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a rebondi, les entreprises de plusieurs secteurs se précipitant pour entrer en bourse alors que l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles actions reste fort.

* La société devrait faire son entrée au Nasdaq jeudi sous le symbole boursier “KARD”.

* J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners et TD Cowen sont les chefs de file de l’opération.

* La société développe trois traitements expérimentaux en phase avancée: le danicamtiv pour la cardiomyopathie dilatée d’origine génétique, l’ataciguat pour la sténose aortique calcifiée et le tonlamarsen, qui cible l’angiotensinogène hépatique pour la prise en charge de la pression artérielle en cas d’hypertension aiguë sévère.

* Kardigan prévoit d’utiliser le produit de l’offre, ainsi que sa trésorerie existante, pour financer le développement clinique de ces trois médicaments, ainsi que d’autresactivités de recherche, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.