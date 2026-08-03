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Kalray émet 2 881 577 actions au profit d'OpenChip
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 08:00
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Kalray annonce avoir reçu ce jour d'OpenChip Software & Technologies, entreprise basée à Barcelone regroupant des experts en ingénierie des semi-conducteurs et en développement logiciel, le paiement intégral du prix d'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) qu'elle détient.

Ce paiement entraîne l'exercice de la totalité des BSA et donnera lieu à l'émission de 2 881 577 actions nouvelles Kalray au profit d'OpenChip, qui devient ainsi actionnaire de la société française spécialisée dans les technologies et les solutions dédiées au traitement intensif des données, du Cloud à l'Edge.

Pour rappel, lors de la signature de leur accord stratégique le 22 mai 2025, Kalray et OpenChip avaient convenu de l'émission, au profit d'OpenChip, de BSA exerçables jusqu'au 31 juillet 2026, permettant la souscription de 2 881 577 actions Kalray, représentant environ 15% du capital de Kalray sur une base diluée (au 30 juin 2026).

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