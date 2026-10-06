KALRAY : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)

Grenoble - France, le 6 octobre 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital.

Date d'arrêté Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote théorique (ou brut) 1 Nombre total

de droits de vote réel (ou net) 2 30/09/2026 18 522 872 18 522 872 18 505 170

1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).

Actions auto-détenues au 30/09/2026 : 17 702

Présence dans les statuts de Kalray d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) est une société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle.

S'appuyant sur plus de quinze ans d'expertise dans les architectures de calcul parallèle, ainsi que dans la conception de processeurs et de systèmes complexes de calcul intensif, Kalray est un acteur technologique européen de référence dans des technologies aujourd'hui au cœur des infrastructures d'intelligence artificielle.

Kalray développe et licencie des technologies matérielles et logicielles critiques pour les nouvelles générations de semi-conducteurs destinés aux infrastructures IA et, plus largement, aux applications nécessitant le traitement de volumes massifs de données. Ces technologies permettent notamment de traiter, déplacer et orchestrer efficacement les données entre les différentes ressources de calcul et constituent des briques essentielles des architectures de calcul intensif et d'IA optimisant performance, consommation énergétique et sécurité.

Le modèle de Kalray repose sur la valorisation de ses technologies au travers de licences d'IP matérielles et logicielles, associées à des développements spécifiques financés par ses clients. Kalray accompagne ainsi ses clients depuis la définition d'architectures complexes jusqu'à leur intégration dans de nouvelles générations de semi-conducteurs, en combinant ses technologies propriétaires, son expertise système et son savoir-faire dans la conception de silicium et de systèmes complets. www.kalrayinc.com



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