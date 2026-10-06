 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KALRAY : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)
information fournie par Actusnews 06/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Grenoble - France, le 6 octobre 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital.

Date d'arrêté Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote théorique (ou brut) 1 Nombre total
de droits de vote réel (ou net) 2
30/09/2026 18 522 872 18 522 872 18 505 170

1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).

Actions auto-détenues au 30/09/2026 : 17 702

Présence dans les statuts de Kalray d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : non.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) est une société technologique spécialisée dans les semi-conducteurs et le traitement intensif des données pour l'intelligence artificielle.

S'appuyant sur plus de quinze ans d'expertise dans les architectures de calcul parallèle, ainsi que dans la conception de processeurs et de systèmes complexes de calcul intensif, Kalray est un acteur technologique européen de référence dans des technologies aujourd'hui au cœur des infrastructures d'intelligence artificielle.

Kalray développe et licencie des technologies matérielles et logicielles critiques pour les nouvelles générations de semi-conducteurs destinés aux infrastructures IA et, plus largement, aux applications nécessitant le traitement de volumes massifs de données. Ces technologies permettent notamment de traiter, déplacer et orchestrer efficacement les données entre les différentes ressources de calcul et constituent des briques essentielles des architectures de calcul intensif et d'IA optimisant performance, consommation énergétique et sécurité.

Le modèle de Kalray repose sur la valorisation de ses technologies au travers de licences d'IP matérielles et logicielles, associées à des développements spécifiques financés par ses clients. Kalray accompagne ainsi ses clients depuis la définition d'architectures complexes jusqu'à leur intégration dans de nouvelles générations de semi-conducteurs, en combinant ses technologies propriétaires, son expertise système et son savoir-faire dans la conception de silicium et de systèmes complets. www.kalrayinc.com


CONTACTS INVESTISSEURS
Eric BAISSUS
contactinvestisseurs@kalrayinc.com
Tel. 04 76 18 90 71

ACTUS finance & communication
A nne-Pauline PETUREAUX
kalray@actus.fr
+ 33 1 53 67 36 72 		CONTACTS PRESSE
ACTUS finance & communication
Serena BONI
sboni@actus.fr
Tel. 04 72 18 04 92

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mpyclsebk5rHmG1wYseWbmpmmWhjkmLFmGTInGFwlJnIaWphl5hkaMmSamlhm21r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100685-cp-kalray_ddv_septembre_2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

KALRAY
4,650 EUR Euronext Paris +1,42%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Blocage des lycées en France : l'armée en renfort ?
    Blocage des lycées en France : l'armée en renfort ?
    information fournie par France 24 06.10.2026 23:19 

    Les manifestations de lycéens et les blocages d'établissements de ces derniers jours en France ont donné lieu à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre : un contexte de violence propice pour véhiculer l'idée que l'armée pourrait venir réprimer le mouvement ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq au sommet
    information fournie par AFP 06.10.2026 23:00 

    La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, aidée par la détente des taux obligataires et les gains de certains géants de la tech, à quelques jours d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises. L'indice Nasdaq (+0,45%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,58%) ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le ministre des Comptes publics David Amiel, à Paris le 1er octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le gouvernement critique un budget RN "en carton-pâte", qui "raserait gratis"
    information fournie par AFP 06.10.2026 22:13 

    Les ministres de l'Economie Roland Lescure et de Comptes publics David Amiel ont vivement critiqué mardi le programme budgétaire de Marine Le Pen, présenté dans la matinée par la candidate RN à l'élection présidentielle, y voyant un budget "en carton-pâte" ou qui ... Lire la suite

  • Une pancarte durant une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 6 octobre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    "Colère" et "incompréhension" à Lens, où un lycéen blessé a été amputé d'une main
    information fournie par AFP 06.10.2026 21:47 

    "Colère", "peur", "incompréhension", "consternation": à Lens, l’"acte III" de la mobilisation lycéenne a été comme anesthésié, mardi, par le choc provoqué par l’incident survenu la veille, au cours duquel un manifestant de 15 ans a eu la main arrachée par une grenade ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,02 +0,80%
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Or
4 167,92 +0,09%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
EUR/USD SPOT
1,12557 -0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank