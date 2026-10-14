Kaleon acquiert un opérateur de bateaux sur le lac Majeur

Kaleon, société spécialisée dans la gestion et la valorisation de patrimoines à vocation touristique, annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 80% dans Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore, une société de transport de passagers par bateau opérant sur le lac Majeur, dans les Alpes italiennes.

La société acquise exploite une flotte de cinq bateaux et détient cinq licences de bateau-taxi. Son équipe de direction actuelle conservera les 20% du capital restants et pourra bénéficier d'un complément de prix conditionnel (earn-out). Elle continuera de s'impliquer pleinement dans le développement de l'activité aux côtés de Kaleon.

Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore a affiché une croissance régulière au fil des ans, générant un chiffre d'affaires d'environ 790 000 EUR en 2025, tout en conservant une forte rentabilité.

L'opération repose sur une valeur d'entreprise de 2 MEUR et permet à Kaleon d'acquérir une participation majoritaire de 80% au capital de la société. Celle-ci sera consolidée dans ses comptes à compter du 1er septembre 2026. De plus, Kaleon disposera d'une option d'achat lui permettant d'acquérir les 20% restants.