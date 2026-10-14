 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kaleon acquiert un opérateur de bateaux sur le lac Majeur
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Kaleon, société spécialisée dans la gestion et la valorisation de patrimoines à vocation touristique, annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 80% dans Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore, une société de transport de passagers par bateau opérant sur le lac Majeur, dans les Alpes italiennes.

La société acquise exploite une flotte de cinq bateaux et détient cinq licences de bateau-taxi. Son équipe de direction actuelle conservera les 20% du capital restants et pourra bénéficier d'un complément de prix conditionnel (earn-out). Elle continuera de s'impliquer pleinement dans le développement de l'activité aux côtés de Kaleon.

Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore a affiché une croissance régulière au fil des ans, générant un chiffre d'affaires d'environ 790 000 EUR en 2025, tout en conservant une forte rentabilité.

L'opération repose sur une valeur d'entreprise de 2 MEUR et permet à Kaleon d'acquérir une participation majoritaire de 80% au capital de la société. Celle-ci sera consolidée dans ses comptes à compter du 1er septembre 2026. De plus, Kaleon disposera d'une option d'achat lui permettant d'acquérir les 20% restants.

Valeurs associées

KALEON
3,9050 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,767 -0,39%
Pétrole Brent
106,22 -0,07%
CAC 40
7 855,04 +0,35%
2CRSI
28,12 -0,64%
TOTALENERGIES
79,91 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank