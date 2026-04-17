Kailera, développeur de médicaments pour la perte de poids, fait un bond de 62,5 % lors de ses débuts au Nasdaq

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Les actions de Kailera Therapeutics

KLRA.O ont augmenté de 62,5 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids a levé 625 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.