Kailera, développeur de médicaments pour la perte de poids, fait un bond de 62,5 % lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Kailera Therapeutics
KLRA.O ont augmenté de 62,5 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids a levé 625 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.
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