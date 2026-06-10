Jump Trading se tourne vers les pronostics de la Coupe du monde pour dénicher de nouveaux talents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jump Trading a lancé un concours mondial de pronostics sur le football, invitant les participants à prédire les résultats des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026, a annoncé mercredi la société de trading.

Destiné à aider Jump à repérer des talents qu’elle n’aurait peut-être pas rencontrés autrement, cet événement reflète les efforts croissants des sociétés de trading pour puiser dans des viviers de talents plus larges.

Son concurrent Jane Street utilise depuis longtemps des énigmes mathématiques, des datathons et des défis sous forme de jeux pour repérer des candidats issus de milieux autres que la finance traditionnelle.

Jump a indiqué que les participants éligibles se verront offrir une bourse sur les marchés de prédiction et travailleront au siège de la société de trading quantitatif à Chicago aux côtés des équipes de recherche, de trading et de technologie.

Le concours, baptisé « Jump Probability Cup », n'impliquera pas de paris, mais testera plutôt la capacité des participants à faire des prévisions et à prendre des décisions en situation d'incertitude.

Organisé sur SportsPredict — une plateforme tierce de prédiction sportive —, le concours évaluera les participants à l'aide d'un score de Brier pondéré, une méthodologie utilisée dans la recherche professionnelle en probabilité.

Fondée en 1999, Jump Trading utilise des technologies de pointe, la recherche et des stratégies basées sur les données pour négocier sur les marchés financiers mondiaux, et emploie plus de 2 000 traders, ingénieurs et chercheurs dans huit pays.

L'intérêt pour les marchés de prédiction a fortement augmenté lors de l'élection présidentielle américaine de 2024 et devrait encore s'accroître lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui s'annonce comme le plus grand événement footballistique de l'histoire, au bénéfice des sociétés de paris sportifs en ligne .