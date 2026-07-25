Avec un but de Hazard, Lens fait match nul contre Charleroi

La prépa continue. Pour sa deuxième sortie amicale après une victoire contre Boulogne-sur-Mer, Lens poursuit sa préparation contre le Charleroi de Kévin Van Den Kerkhof (2-2) . Au stade François-Blin d’Avion, le Racing a proposé une belle opposition, redoublant souvent les passes dans le camp des Belges devant 5 000 personnes. Abdallah Sima et Thorgan Hazard, sur penalty, ont été les buteurs du midi. Seul point noir de la journée du Racing : Samson Baidoo, entré à la mi-temps est sorti sur blessure .

Comme face à Boulogne, Dino Toppmöller a totalement changé son onze entre les deux périodes. Dino Toppmöller et son staff poursuivent leurs réglages avant le Trophée des champions, prévu contre le PSG le 16 août prochain au stade Bollaert. Il s’agit du premier grand rendez-vous de la saison du Racing Club de Lens.…

UL pour SOFOOT.com