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Quand Deschamps partage des calamars et des glaces avec son staff
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 14:19
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Quand Deschamps partage des calamars et des glaces avec son staff

Quand Deschamps partage des calamars et des glaces avec son staff

« Cher Didier, J’espère que tu vas bien. Mes vacances se passent bien. Il y a plein de soleil » . Après quatorze ans de services, le staff de Didier Deschamps a tenu à publier une belle lettre d’adieux au sélectionneur. Dans Le Parisien , les adjoints du désormais ex-sélectionneur des Bleus remercient la Dèche, « parce qu’il y a des mercis que l’on ne peut pas garder pour soi » .

« C’est ta permanence au plus haut niveau qui est fascinante »

De Guy Stéphan à Nicolas Piry, représentant de l’équipementier Nike, en passant par Frank Le Gall, médecin, et Raphaël Raymond, chef de presse, 21 personnes ont cosigné la lettre. « Pendant toutes ces années, tu nous as appris qu’il existait une manière de servir l’équipe de France . Avec de l’exigence, toujours. Mais aussi de l’humilité, et de la rigueur, de la solidarité, de la loyauté, lit-on dans cette missive. Et avec cette idée qui ne t’a jamais quittée : rien n’est plus important que le maillot. […] C’est ta permanence au plus haut niveau qui est fascinante. Tu as tiré ta révérence comme tu as toujours vécu cette fonction : avec pudeur. Sans jamais te mettre au-dessus de l’institution. » Avant d’esquisser une anecdote, sans trop de détails : « Merci pour les calamars, les glaces à la pistache. »

UL pour SOFOOT.com

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