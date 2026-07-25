Un ouvrier est décédé sur le chantier du Camp Nou à Barcelone

Triste nouvelle. Âgé de 54 ans, un homme est décédé sur le chantier du Camp Nou . L’ouvrier est mort sur son lieu de travail, heurté par un engin de chantier, a informé à l’AFP la police de Catalogne, alors que le stade du FC Barcelone connaît d’importants travaux d’agrandissement depuis juin 2023.

Les services d’urgence n’ont pas pu réanimer la victime. Une enquête a été ouverte par la police catalane . Comme le rapporte Le Soir , les travaux du Camp Nou ont déjà été au cœur d’une polémique en novembre dernier : une entreprise avait été condamnée à une amende de 1,09 million d’euros pour avoir employé des dizaines de travailleurs turcs sans papiers. La fin des travaux, reportée à plusieurs reprises, est espérée pour 2028. Le stade pourra accueillir jusqu’à 105 000 fans, un record en Europe. Le coût des travaux est estimé à 1,5 milliards d’euros.…

UL pour SOFOOT.com