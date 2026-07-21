Julius Baer : profits record au 1er semestre

(Zonebourse.com) - Julius Baer a généré un bénéfice net ajusté de 673 millions de francs suisses au 1er semestre 2026, en hausse de 32% sur un an. Avant impôt, le bénéfice ajusté s'est établi à 814 MCHF, en hausse de 33%.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5% depuis le début de l'année pour atteindre un niveau record de 547 MdsCHF, portés par la bonne performance des marchés, les effets de change ainsi que la poursuite des entrées nettes d'argent frais par des afflux nets d'argent frais (5,7 MdsCHF).

Le résultat d'exploitation IFRS a atteint 2,276 MdsCHF, soit une hausse de 26% sur un an. Cette amélioration reflète l'augmentation des revenus nets de commissions et de prestations de services, la hausse du résultat net sur instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (FVTPL), ainsi qu'une progression du résultat net d'intérêts.

Julius Baer revendique aussi une amélioration de sa marge brute à 87 points de base (pb), contre 83 pb en données sous-jacentes un an auparavant. Le groupe suisse de gestion de fortune l'explique par une activité des clients exceptionnellement soutenue au 1er trimestre.

Enfin, l'établissement suisse fait état d'une nouvelle amélioration de son levier opérationnel, qui s'est traduite par une baisse du ratio coûts/revenus ajusté à 62,6%, contre 68,2% en données sous-jacentes au 1er semestre 2025.

Bien que l'impact de la mise en oeuvre du cadre de gestion des risques et de conformité doive se poursuivre jusqu'en 2027, la banque helvétique réaffirme son objectif de croissance des entrées nettes d'argent frais de 4 à 5% d'ici 2028.

"Stefan Bollinger, DG de Julius Baer a déclaré : "Dans l'ensemble, nous avons réalisé une solide performance opérationnelle au premier semestre 2026, en enregistrant un bénéfice net record, porté par une activité soutenue des clients, des avoirs sous gestion à un niveau historique, des entrées nettes d'argent frais ininterrompues et une amélioration continue du levier opérationnel. Les résultats d'aujourd'hui constituent un début solide pour notre nouveau cycle stratégique triennal. Nous progressons régulièrement sur chacune de nos priorités grâce à une exécution rigoureuse et une régularité constante, en mettant l'accent sur la relance de la croissance organique. Nous sommes ravis de confirmer nos objectifs à moyen terme."

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