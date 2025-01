Julius Baer: cession de la gestion de fortune au Brésil information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Julius Baer annonce la signature d'un accord en vue de la vente de son activité brésilienne de gestion de fortune, Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda (Julius Baer Brésil), à Banco BTG Pactual (BTG).



Avec des bureaux à São Paulo, Belo Horizonte et Rio de Janeiro, et des actifs sous gestion qui s'élevaient à 61 milliards de réaux brésiliens à fin novembre, Julius Baer Brésil est un gestionnaire de patrimoine indépendant de premier plan du pays.



La transaction devrait avoir un effet relutif d'environ 30 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 de Julius Baer à la clôture, sur la base d'une contrepartie totale en numéraire de 615 millions de réaux brésiliens (soit 91 millions de francs suisses).



Soumise aux approbations réglementaires habituelles, sa finalisation devrait avoir lieu au premier trimestre 2025. Julius Baer continuera à servir ses clients brésiliens à partir d'autres sites et ses activités internationales au Brésil ne seront pas affectées.





