 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Judson Althoff, DG de la division commerciale de Microsoft, va rejoindre le conseil d'administration de GE Aerospace
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 15:37

GE Aerospace a annoncé que Judson Althoff, DG de la division commerciale de Microsoft, rejoindra son conseil d'administration.

Judson Althoff est DG de l'activité commerciale de Microsoft. Il est l'architecte principal de la stratégie commerciale de Microsoft depuis près d'une décennie, supervisant la stratégie produit, les ventes, le service, le support, le marketing et les opérations, afin de stimuler la croissance et de renforcer la position de l'entreprise pour la transformation de l'IA.

Judson Althoff a rejoint Microsoft en mars 2013 en tant que président de Microsoft North America après avoir occupé des postes de direction dans les ventes chez Oracle et EMC.

Judson Althoff siège au conseil d'administration d'Ecolab en tant qu'administrateur indépendant ainsi que membre des comités Sécurité, Santé & Environnement et Finances.

Il rejoindra le conseil d'administration de GE Aerospace à compter du 24 juin 2026.

H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE Aerospace, a déclaré : " Ses analyses seront inestimables alors que nous accélérons FLIGHT DECK et élargissons notre utilisation de l'intelligence artificielle afin d'offrir une plus grande valeur à nos clients et actionnaires. "

Valeurs associées

GE AEROSPACE
325,760 USD NYSE +2,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 226,22 +0,79%
Pétrole Brent
92,65 -2,47%
SOITEC
128,9 +2,83%
2CRSI
48,1 -1,84%
STELLANTIS
5,791 +0,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank