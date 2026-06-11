Judson Althoff, DG de la division commerciale de Microsoft, va rejoindre le conseil d'administration de GE Aerospace

GE Aerospace a annoncé que Judson Althoff, DG de la division commerciale de Microsoft, rejoindra son conseil d'administration.

Judson Althoff est DG de l'activité commerciale de Microsoft. Il est l'architecte principal de la stratégie commerciale de Microsoft depuis près d'une décennie, supervisant la stratégie produit, les ventes, le service, le support, le marketing et les opérations, afin de stimuler la croissance et de renforcer la position de l'entreprise pour la transformation de l'IA.

Judson Althoff a rejoint Microsoft en mars 2013 en tant que président de Microsoft North America après avoir occupé des postes de direction dans les ventes chez Oracle et EMC.

Judson Althoff siège au conseil d'administration d'Ecolab en tant qu'administrateur indépendant ainsi que membre des comités Sécurité, Santé & Environnement et Finances.

Il rejoindra le conseil d'administration de GE Aerospace à compter du 24 juin 2026.

H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE Aerospace, a déclaré : " Ses analyses seront inestimables alors que nous accélérons FLIGHT DECK et élargissons notre utilisation de l'intelligence artificielle afin d'offrir une plus grande valeur à nos clients et actionnaires. "