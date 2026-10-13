JPMorgan porte son bénéfice à 15,3 milliards de dollars grâce aux activités de marché

JPMorgan Chase a enregistré une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre 2026, soutenue par la bonne performance de ses activités de marché et de banque d'investissement. Le résultat net de la première banque américaine a atteint 15,3 milliards de dollars, contre 14,4 milliards un an auparavant. Le bénéfice par action s'est établi à 5,57 dollars, contre 5,07 dollars au troisième trimestre 2025 et une attente de 5,90 dollars selon les analystes interrogés par LSEG. Suite à ces résultats, le titre progresse de plus de 1% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

Les revenus des activités de marché ont progressé de 15% sur un an, profitant de la volatilité alimentée par les incertitudes sur les taux d'intérêt mondiaux et la hausse des prix de l'énergie. Ces fluctuations ont encouragé les investisseurs à multiplier les transactions, à ajuster leurs portefeuilles et à renforcer leurs stratégies de couverture. Cette dynamique a particulièrement soutenu les opérations sur actions et sur produits de taux, contribuant à la croissance des résultats du groupe.

JPMorgan conserve également sa première place mondiale dans la banque d'investissement, selon Dealogic, avec des commissions en hausse de 14% au troisième trimestre. Malgré la prudence des entreprises face aux perspectives monétaires et aux interrogations sur les investissements dans l'IA, les émissions obligataires restent dynamiques. Les importants besoins de financement des groupes technologiques constituent ainsi un moteur de croissance pour la banque, dans un environnement économique toujours incertain.