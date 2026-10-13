JPMorgan enregistre un résultat inférieur aux prévisions, ce qui est rare, alors que les opérations de fusion-acquisition et le négoce obligataire perdent de leur élan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Comparaison avec les estimations figurant dans le titre et le paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, mise à jour des cours boursiers, des détails et du contexte tout au long de l'article)

par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a enregistré des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations pour la première fois en près de trois ans, la volatilité des marchés et les perspectives économiques incertaines ayant freiné les opérations de fusion-acquisition et réduit l’activité sur le marché obligataire ces derniers mois.

Les spécialistes des fusions-acquisitions de Wall Street avaient connu un début d’année fulgurant, marqué notamment par l’introduction en bourse historique de SpaceX, la société d’Elon Musk. Mais le marché des introductions en bourse a perdu de son élan ces dernières semaines, menaçant ce qui aurait pu être une année exceptionnelle pour l’activité de banque d’investissement.

JPMorgan a annoncé une baisse de 8 % de ses commissions de banque d’investissement au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, même s’il a enregistré une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de sa division « marchés » a grimpé de 15 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. Les marchés actions ont bondi de 49 %, les investisseurs ayant rééquilibré leurs portefeuilles en raison des incertitudes liées aux taux d’intérêt mondiaux et de la flambée des prix de l’énergie. Le chiffre d’affaires lié au négoce de titres à revenu fixe a reculé de 4 %.

“Les résultats sont légèrement en deçà du consensus des analystes concernant le négoce des titres à revenu fixe, la souscription d’actions et la souscription de titres de dette”, a déclaré Chris Marinac, directeur de la recherche chez Janney Montgomery Scott.

Les activités de banque d’investissement et de négoce ont également affiché une croissance se situant dans la fourchette basse des estimations de la banque. En septembre, Doug Petno, coprésident de JPMorgan, avait indiqué que les commissions de banque d’investissement et le chiffre d’affaires des marchés devraient progresser d’un pourcentage “entre 15 et 19 %” au troisième trimestre.

La banque a annoncé un bénéfice de 5,57 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,85 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG. Il s’agit du premier résultat inférieur aux attentes pour ce géant bancaire depuis le quatrième trimestre 2023, selon les données de LSEG.

L’action a effacé ses pertes initiales lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse et affichait en dernier lieu une hausse de 0,8 %, après avoir chuté de près de 3 % peu après la publication des résultats.

LE MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE PERD DE VIGUEUR

Les analystes ont indiqué que le marché des introductions en bourse restait sélectif, mais pas fermé, et que les offres reportées pourraient encore voir le jour si les conditions se stabilisaient au cours du quatrième trimestre.

Les banques perçoivent des commissions lucratives sur la prise ferme de l’offre initiale, ainsi que sur les ventes ultérieures lorsque les entreprises émettent davantage d’actions.

“Les commissions de banque d’investissement ont chacune progressé à un taux de l’ordre de 15 %, soutenues par une forte activité des clients, même si celle-ci s’est quelque peu modérée au cours du trimestre”, a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans un communiqué.

LE SECTEUR DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN PLEINE FORME

L’économie américaine a jusqu’à présent déjoué les prévisions, le marché du travail ayant bien résisté et les dépenses de consommation restant soutenues, ce qui a permis de maintenir l’activité de crédit, cruciale pour le secteur.

Le produit net d'intérêts, hors activités de marché – c'est-à-dire la différence entre ce qu'une banque perçoit sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts – a augmenté de 6 % au cours du trimestre, pour atteindre 24,7 milliards de dollars. Le montant moyen des prêts a progressé de 10 % en glissement annuel.

“L’économie américaine a continué d’être portée par la vigueur des investissements des entreprises et la pérennité des dépenses de consommation”, a déclaré Jamie Dimon.

JPMorgan a indiqué s’attendre à ce que le produit d’intérêts pour l’année s’établisse à environ 106,2 milliards de dollars, en fonction des marchés, et à 97,2 milliards de dollars, hors activités de marché.

La croissance des prêts est devenue un sujet d’actualité après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois depuis 2023, accompagnant cette décision de signaux “hawkish” laissant entrevoir de nouveaux resserrements monétaires.

Cette situation, combinée à une flambée des rendements obligataires, risque d’écarter les emprunteurs du marché du crédit, ceux-ci devant faire face à des coûts d’emprunt plus élevés et à des conditions financières plus strictes.

Pour 2027, la banque prévoit, à titre préliminaire, un produit net d'intérêts, hors activités de marché, d'environ 107 milliards de dollars.