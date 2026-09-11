JPMorgan a suspendu ses activités de prêt pour « Situational Awareness » après des pertes liées à l'IA, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a suspendu ses activités de prêt pour le fonds spéculatif « Situational Awareness » de Leopold Aschenbrenner, à la suite de lourdes pertes liées à ses paris sur l'intelligence artificielle, a rapporté vendredi le Financial Times.