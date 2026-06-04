JP Morgan AM étoffe sa gamme alternative avec un nouvel ETF actif

JP Morgan Asset Management a lancé le 28 mai le JP Morgan Managed Futures Plus ETF (JPFP) , coté au NYSE, confirmant l’évolution rapide des ETF vers des solutions de plus en plus hybrides. Le produit combine une exposition aux actions américaines à une gestion systématique long/short sur futures multi-actifs, avec l’objectif d’introduire une source de performance moins dépendante des marchés traditionnels.

Avec ce lancement, la société de gestion entend répondre à une problématique désormais centrale pour les allocataires : diversifier efficacement les portefeuilles dans un environnement marqué par une volatilité plus élevée et des corrélations changeantes. «?Les managed futures ont historiquement présenté une faible corrélation avec les actions comme avec les obligations, ce qui les rend adaptées aux conseillers cherchant à diversifier au-delà des portefeuilles traditionnels?» , souligne Travis Spence, responsable mondial des ETF chez J.P. Morgan Asset Management.

Tendance de marché

Au-delà du seul produit, cette initiative s’inscrit dans une transformation plus large du marché. Une récente étude de J.P. Morgan met en évidence la montée en puissance des stratégies dites « plus sophistiquées », notamment celles fondées sur l’utilisation d’options. Ces ETF représentent désormais environ 270 milliards de dollars d’encours aux États-Unis, en hausse de 60?% sur un an. L’univers compte désormais près de 900 produits, dominé par les stratégies de vente d’options, même si les segments plus récents comme les produits structurés ou multi-actifs enregistrent les progressions les plus rapides.

Les fonds cotés intègrent des mécanismes inspirés des produits structurés. Les stratégies de vente d’options , les ETF à protection systématique ou encore les structures permettant de générer du revenu illustrent cette diversification.

Dans ce contexte, le nouveau fonds lancé par JP Morgan AM apparaît comme un prolongement naturel de cette dynamique. S’il ne repose pas sur des options, contrairement aux produits évoqués dans l’étude, il poursuit une logique comparable en intégrant une couche alternative destinée à améliorer le couple rendement-risque. La différence tient à la nature de l’outil employé. Là où les ETF optionnels visent à générer du revenu et à amortir les phases de baisse, les stratégies de managed futures cherchent à capter les tendances de marché et à offrir une performance pouvant être décorrélée.

Diffusion

Les ETF, historiquement associés à la réplication passive, deviennent des vecteurs d’accès à des stratégies plus sophistiquées, jusqu’ici réservées à des investisseurs institutionnels. Cette évolution est facilitée par les caractéristiques propres à ce type de fonds, notamment leur liquidité et leur accessibilité. Face à des marchés plus incertains et à la remise en cause du modèle d’allocation classique, les investisseurs cherchent des solutions capables de mieux résister à différents régimes de volatilité.

À mesure que ces stratégies se diffusent, les ETF pourraient ainsi s’imposer comme des outils centraux d’allocation, combinant exposition aux marchés et techniques de gestion avancées. Une évolution qui marque un tournant pour une industrie longtemps dominée par la gestion indicielle, et qui entre désormais dans une phase de sophistication accélérée.

Simon Nessmann