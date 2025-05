Journée volatile pour les cours du pétrole

(AOF) - En hausse ce matin, les cours de l'or noir perdent désormais du terrain : le baril de WTI cède 0,29% à 61,85 dollars et le baril de Brent perd 0,34% à 65,16 dollars. Ils avaient initialement bénéficié d’une information de CNN, selon laquelle les États-Unis auraient obtenu de nouveaux renseignements suggérant qu'Israël se préparait à frapper les installations nucléaires iraniennes. La chaîne de télévision américaine évoquait comme sources, plusieurs responsables américains.

Gregg Carlstrom, correspondant de The Economist au Moyen-Orient, soulignait via X que cette information ressemblait à une fuite destinée à faire pression sur les Iraniens, et non à un signe d'accélération des préparatifs d'Israël. Washington et Téhéran sont en pleines discussions à propos du nucléaire iranien et elles buttent sur la question d'autoriser ou non l'Iran à conserver des activités d'enrichissement d'Uranium.