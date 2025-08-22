L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant Powell à Jackson Hole

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi en début de séance, la prudence dominant avant le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell au symposium de Jackson Hole.

Les investisseurs attendent de savoir si le patron de la Fed, qui s'exprimera à 14h00 GMT, donnera des indices sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt américains.

À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 7.933,85 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,21% et à Francfort, le Dax recule de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,08%.

Aux valeurs, Akzo Nobel grimpe de plus de 4% alors que le fonds activiste Cevian a pris une participation de 3,02% dans le groupe néerlandais de chimie, selon un avis boursier.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)