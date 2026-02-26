JOURNÉE DE transactions-Nvidia se lance et rate son coup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Une forte chute des valeurs technologiques a fait baisser le S&P 500 et le Nasdaq jeudi, après que la réaction positive initiale des investisseurs aux résultats du fabricant de puces d'IA Nvidia a été remplacée par le doute et le pessimisme, tandis que l'or et les bons du Trésor, actifs refuges, ont augmenté.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, je me penche sur le rallye fulgurant des actions des marchés émergents cette année, mené par l'étonnante hausse de 50 % de la Corée du Sud, et je me demande quand viendra la pause ou la correction. Cela ne peut pas continuer à ce rythme, n'est-ce pas?

Si vous avez plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui.

1. Le directeur général de Nvidia prépare les investisseurs à une nouvelle bataille avec Intel, AMD

2. Le FMI appelle à un assainissement budgétaire aux États-Unis pour réduire un déficit courant "trop important"

3. Pour gagner l'adhésion de l'Europe, la Chine doit débrider le yuan: Mike Dolan

4. La pénurie de terres rares s'aggrave dans l'aérospatiale et les puces américaines malgré la trêve commerciale, selon certaines sources

5. La ministre japonaise Takaichi veille à ce que ses candidats accommodants soient nommés au conseil d'administration de la BOJ

Principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Nasdaq -1,3%, S&P 500 -0,5%. Dow et Russell 2000 dans le vert. Nouveaux records observés cette nuit pour le Japon, Taiwan, la Corée du Sud, le Royaume-Uni , et les indices de référence MSCI EM et Asia ex-Japan.

* SECTEURS/ACTIONS: Sept des 11 secteurs du S&P 500 baissent, technologie -1,8%. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie -3%, Nvidia -5,5%. Les financières +1,3%, Paramount Skydance +10%.

* FX: L'indice du dollar reste stable. La livre sterling est la plus forte baisse du G10, la plupart des devises des pays émergents baissent. La grande exception est le yuan chinois - CNY onshore et offshore au plus haut depuis près de trois ans, CNY onshore sur la plus longue série de gains depuis 2010.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains chutent de 3 à 4 points de base, l'adjudication à 7 ans est correcte. Les taux hypothécaires américains à 30 ans sont inférieurs à 6% pour la première fois depuis septembre 2022. Le rendement des gilts britanniques à 10 ans est le plus bas depuis décembre 2024.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole et l'or baissent un peu, tous les regards étant tournés vers les négociations entre les États-Unis et l'Iran , le cuivre Comex a atteint son plus haut niveau en 3 semaines.

Les points de discussion d'aujourd'hui

* Le sentiment de bascule dans la technologie bat son plein

Les actions de Nvidia ont grimpé de 4 % dans les échanges après les heures de bureau mercredi, immédiatement après que les résultats du quatrième trimestre aient montré une solide amélioration des ventes et des perspectives qui dépassent les prévisions. Mais cela n'a manifestement pas suffi, et les actions ont chuté de 5,5 % jeudi, la plus forte baisse depuis avril, effaçant 260 milliards de dollars de la valeur de l'entreprise.

Les dernières 24 heures montrent à quel point le marché est nerveux face à l'IA et si sa force perturbatrice sera bénéfique ou néfaste. Plus important encore, l'IA offrira-t-elle les rendements que les investisseurs attendent des énormes investissements en cours dans le secteur? Les opinions à ce sujet semblent changer d'un jour à l'autre.

* Les espoirs d'une réduction estivale de la Fed s'estompent

Alors que le débat tourne autour des tendances dovish ou hawkish du candidat à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, les récents mouvements sur les marchés à terme des taux d'intérêt méritent d'être observés - la prochaine baisse de taux d'un quart de point de pourcentage entièrement tarifée est repoussée à septembre .

En supposant que M. Warsh soit confirmé par les législateurs et qu'il succède à Jerome Powell en mai comme prévu, cela implique que la Fed n'assouplira pas ses taux avant sa troisième réunion de politique monétaire en tant que président. Avec une inflation de base PCE de 3 %, cette pause semble raisonnable. Le président Donald Trump, en vue des élections de mi-mandat potentiellement délicates de novembre, pourrait ne pas être aussi compréhensif.

* Le "soulagement" des prêts hypothécaires américains

Toute frustration que Trump pourrait ressentir face à la rigidité des taux d'intérêt pourrait être compensée par des signaux plus encourageants en provenance du marché du logement - les taux hypothécaires moyens à 30 ans sont désormais inférieurs à 6 % pour la première fois depuis septembre 2022.

Psychologiquement, le passage sous la barre des 5 % pourrait être significatif pour les candidats à l'accession à la propriété et, s'il se maintient, pourrait contribuer à atténuer la crise de l'accessibilité avant les élections de mi-mandat. Cela dit, l'emprunt pour l'achat d'une maison reste coûteux - quelque 70 % de tous les prêts hypothécaires existants sont assortis de taux inférieurs à 5 %.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Inflation de l'IPC de Tokyo (février)

* Production industrielle japonaise (janvier, préliminaire)

* PIB de l'Inde (T3)

* Taux de chômage en Allemagne (février)

* Inflation IPC en Allemagne (février)

* Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre, prend la parole

* PIB du Canada (T4)

* Inflation des prix à la production aux États-Unis (janvier)

* PMI américain de Chicago (février)

Vous souhaitez recevoir Trading Day dans votre boîte de réception tous les matins de la semaine? Inscrivez-vous à ma lettre d'information ici .

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas celles de Reuters News qui, conformément aux principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.