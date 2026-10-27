Jonsson, directeur des activités internationales d'Eli Lilly, prend sa retraite ; Yuffa prendra la tête de la division des marchés mondiaux

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Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi que Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de ses activités internationales, prendra sa retraite fin 2026 après une carrière de 36 ans au sein du laboratoire pharmaceutique américain.

La société a indiqué qu'Ilya Yuffa deviendrait vice-président exécutif et président de la nouvelle entité Lilly Global Markets à compter du 1er janvier 2027, Lilly regroupant ses activités commerciales américaines et internationales au sein d'une structure unique.

Voici quelques détails:

* Cette mesure vise à accélérer la prise de décision, à améliorer l’efficacité à grande échelle et à favoriser un accès plus large à ses médicaments dans le monde entier, a déclaré Lilly

* Jonsson a rejoint Lilly en 1990 en tant que représentant commercial en Suède, puis a occupé des postes de direction en Europe, au Japon et aux États-Unis

* Ilya Yuffa, qui a rejoint Lilly en 1996 en tant qu’analyste financier, a occupé des postes à responsabilité dans les domaines de la finance, du développement commercial, des ventes et de la direction générale

* Laura Steele, actuellement vice-présidente du groupe en charge de la santé cardiométabolique aux États-Unis, sera promue présidente de Lilly USA à compter du 1er janvier 2027

* Elias Khalil, actuellement président et directeur général du pôle italien de Lilly, deviendra vice-président du groupe et président de Lilly Europe et Canada

* Nabil Daoud restera vice-président du groupe et président de Lilly InterContinental, tandis que Karla Alcazar, Huzur Devletsah et Winselow Tucker continueront à diriger respectivement les activités de l’entreprise au Japon, en Chine et en Inde

* Les dirigeants des six pôles géographiques de Lilly rendront compte à Yuffa dans le cadre de la nouvelle structure des marchés mondiaux