 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jonsson, directeur des activités internationales d'Eli Lilly, prend sa retraite ; Yuffa prendra la tête de la division des marchés mondiaux
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 21:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi que Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de ses activités internationales, prendra sa retraite fin 2026 après une carrière de 36 ans au sein du laboratoire pharmaceutique américain.

La société a indiqué qu'Ilya Yuffa deviendrait vice-président exécutif et président de la nouvelle entité Lilly Global Markets à compter du 1er janvier 2027, Lilly regroupant ses activités commerciales américaines et internationales au sein d'une structure unique.

Voici quelques détails:

* Cette mesure vise à accélérer la prise de décision, à améliorer l’efficacité à grande échelle et à favoriser un accès plus large à ses médicaments dans le monde entier, a déclaré Lilly

* Jonsson a rejoint Lilly en 1990 en tant que représentant commercial en Suède, puis a occupé des postes de direction en Europe, au Japon et aux États-Unis

* Ilya Yuffa, qui a rejoint Lilly en 1996 en tant qu’analyste financier, a occupé des postes à responsabilité dans les domaines de la finance, du développement commercial, des ventes et de la direction générale

* Laura Steele, actuellement vice-présidente du groupe en charge de la santé cardiométabolique aux États-Unis, sera promue présidente de Lilly USA à compter du 1er janvier 2027

* Elias Khalil, actuellement président et directeur général du pôle italien de Lilly, deviendra vice-président du groupe et président de Lilly Europe et Canada

* Nabil Daoud restera vice-président du groupe et président de Lilly InterContinental, tandis que Karla Alcazar, Huzur Devletsah et Winselow Tucker continueront à diriger respectivement les activités de l’entreprise au Japon, en Chine et en Inde

* Les dirigeants des six pôles géographiques de Lilly rendront compte à Yuffa dans le cadre de la nouvelle structure des marchés mondiaux

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 281,720 USD NYSE +0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Gadi Eisenkot brandit un drapeau israélien, le 28 octobre 2026 à Tel-Aviv en Israël ( AFP / MAYA LEVIN )
    Élections en Israël: pas de majorité, et maintenant?
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:38 

    Les deux camps aux législatives en Israël sont au coude-à-coude avec selon les estimations 51 sièges pour le camp réuni derrière le centriste Gadi Eisenkot, et autant pour la droite et l'extrême droite emmenées par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,48 +1,12%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11215 -0,08%
Or
4 040,59 -0,57%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank