Johnson & Johnson relève ses prévisions annuelles malgré un 3e trimestre difficile

Le laboratoire a enregistré une forte baisse de son bénéfice net au troisième trimestre 2026, pénalisé par une charge exceptionnelle liée au litige sur le talc et par des opérations de croissance externe. Le groupe pharmaceutique américain a néanmoins affiché une progression de ses ventes et relevé ses objectifs annuels.

Johnson & Johnson a dégagé un bénéfice net publié de 210 millions de dollars au troisième trimestre 2026, en chute de 95,9%. Cette baisse reflète notamment une charge exceptionnelle liée au projet de règlement du contentieux sur le talc, ainsi que les effets de l'acquisition de Firefly Bio et de la collaboration stratégique avec Sail Biomedicines. En données ajustées, le bénéfice net recule plus modérement, de 6,8%, à 6 339 MUSD.

Le bénéfice dilué par action (BPA) publié est ressorti à 0,09 USD, contre 2,12 USD un an plus tôt, soit une baisse de 95,8%. Le consensus S&P ciblait 2,07 USD. De son côté, le BPA ajusté, qui intègre également les effets des deux opérations de croissance externe, a diminué de 7,5%, à 2,59 USD.

Côté activité, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5,9%, à 25,4 milliards de dollars (en ligne avec le consensus) contre 24 MdsUSD un an auparavant. La croissance opérationnelle, hors effets de change, a atteint 6%, tandis que la croissance opérationnelle ajustée, qui exclut également l'impact net des acquisitions et cessions, s'est établie à 6,1%.

Dans le détail, la division Innovative Medicine a enregistré une hausse de 7,7% de ses ventes publiées, à 16,8 MdsUSD, avec une croissance opérationnelle ajustée de 8%. Cette performance a notamment été soutenue par les traitements TREMFYA, DARZALEX, CARVYKTI et SPRAVATO, malgré le recul de STELARA.

Par ailleurs, le pôle MedTech a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,5%, à 8,6 MdsUSD, porté notamment par les activités cardiovasculaires, les lentilles de contact et la traumatologie.

"Notre solide performance au troisième trimestre et l'accélération séquentielle de notre croissance reflètent la dynamique croissante de notre portefeuille recentré", a déclaré Joaquin Duato, le p.-d.g. Le dirigeant a également souligné les avancées du groupe dans la robotique chirurgicale, notamment avec OTTAVA, ainsi que dans le traitement du myélome multiple. Il estime que ces progrès et les investissements stratégiques permettent d'envisager une croissance à deux chiffres d'ici la fin de la décennie.

Johnson & Johnson relève finalement ses prévisions pour l'exercice 2026. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires publié compris entre 101 et 101,4 MdsUSD (vs entre 100,8 et 101,4 MdsUSD précédemment). Le point médian, porté à 101,2 MdsUSD, correspond à une croissance annuelle de 7,4%.

La prévision de croissance opérationnelle ajustée est également relevée, à une fourchette de 6,4% à 6,8% (vs entre 6,2% et 6,8% auparavant). Enfin, Johnson & Johnson anticipe désormais un BPA ajusté compris entre 11,05 et 11,15 USD (vs 10,96 à 11,11 USD précédemment). Le point médian ressort ainsi à 11,10 USD, en hausse de 0,06 USD par rapport à la précédente prévision, soit une progression attendue de 2,9% sur un an.