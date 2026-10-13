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Johnson & Johnson recule après la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action Johnson & Johnson JNJ.N recule de 1 % à 261,51 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un BPA ajusté de 2,59 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,54 dollars - LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 25,4 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 25,28 milliards de dollars - LSEG

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et table désormais sur un chiffre d'affaires déclaré d'environ 101,2 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,10 dollars en valeur médiane, contre une prévision antérieure d'environ 101,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires déclaré et d'un BPA ajusté de 11,04 dollars

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires d'environ 101,3 milliards de dollars et un BPA ajusté de 11,08 dollars pour 2026 – données LSEG

** Sur 26 sociétés de courtage, 19 attribuent à J&J la recommandation « acheter » ou mieux, et 7 la recommandation « conserver », tandis que l’objectif de cours médian s’établit à 282 $ – LSEG

** À la clôture d'hier, l'action JNJ affichait une hausse de 27,4 % depuis le début de l'année, surperformant l'indice S&P 500 .SPX , en hausse de 11,7 %

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