Johnson & Johnson ouvre un nouveau site de production aux États-Unis









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de 160 000 pieds carrés (près de 15 000 m2) sur le site biopharmaceutique de FUJIFILM à Holly Springs (Caroline du Nord). Cet engagement de 2 MdUSD sur 10 ans doit créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication.



Le groupe prévoit également de nouvelles unités de production avancée et l'extension de sites existants aux États-Unis, afin d'y fabriquer la majorité de ses médicaments innovants. Joaquin Duato, président-directeur général, souligne que la société 'continue d'élargir son investissement aux États-Unis pour mener la prochaine ère de l'innovation en santé'.



En mars, Johnson & Johnson avait déjà annoncé un plan d'investissement de 55 MdUSD sur quatre ans pour soutenir la production, la R&D et la technologie aux États-Unis.



La laboratoire en profite pour préciser que le chantier de l'usine de Wilson (Caroline du Nord), qui emploiera 500 personnes et mobilisera 5000 travailleurs pour sa construction, progresse également.





