Johnson & Johnson ouvre un nouveau site de production aux États-Unis
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 11:45
Le groupe prévoit également de nouvelles unités de production avancée et l'extension de sites existants aux États-Unis, afin d'y fabriquer la majorité de ses médicaments innovants. Joaquin Duato, président-directeur général, souligne que la société 'continue d'élargir son investissement aux États-Unis pour mener la prochaine ère de l'innovation en santé'.
En mars, Johnson & Johnson avait déjà annoncé un plan d'investissement de 55 MdUSD sur quatre ans pour soutenir la production, la R&D et la technologie aux États-Unis.
La laboratoire en profite pour préciser que le chantier de l'usine de Wilson (Caroline du Nord), qui emploiera 500 personnes et mobilisera 5000 travailleurs pour sa construction, progresse également.
Valeurs associées
|178,845 USD
|NYSE
|+0,58%
A lire aussi
-
En Allemagne, des batteries usagées de voitures électriques démarrent une seconde vie: elles sont reconditionnées pour stocker de l'électricité issue des énergies renouvelables. Un procédé pour soutenir la transition énergétique du pays, encore dépendant du charbon ... Lire la suite
-
Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté jeudi la proposition du directeur général de la banque Alberto Nagel visant à racheter Banca Generali, une acquisition qui aurait créé le deuxième plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie. Ce résultat constitue un ... Lire la suite
-
Johnson & Johnson s'est engagé jeudi à investir deux milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en Caroline du Nord pour étendre sa présence manufacturière aux Etats-Unis alors que l’administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge jeudi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que les marchés attendent le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer