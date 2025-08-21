 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,14
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Johnson & Johnson ouvre un nouveau site de production aux États-Unis
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 11:45

(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de 160 000 pieds carrés (près de 15 000 m2) sur le site biopharmaceutique de FUJIFILM à Holly Springs (Caroline du Nord). Cet engagement de 2 MdUSD sur 10 ans doit créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication.

Le groupe prévoit également de nouvelles unités de production avancée et l'extension de sites existants aux États-Unis, afin d'y fabriquer la majorité de ses médicaments innovants. Joaquin Duato, président-directeur général, souligne que la société 'continue d'élargir son investissement aux États-Unis pour mener la prochaine ère de l'innovation en santé'.

En mars, Johnson & Johnson avait déjà annoncé un plan d'investissement de 55 MdUSD sur quatre ans pour soutenir la production, la R&D et la technologie aux États-Unis.

La laboratoire en profite pour préciser que le chantier de l'usine de Wilson (Caroline du Nord), qui emploiera 500 personnes et mobilisera 5000 travailleurs pour sa construction, progresse également.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
178,845 USD NYSE +0,58%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé assemble un module de stockage de batteries sur le site de production de Voltfang, à Aix-la-Chappelle, le 19 août 2025 en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Des batteries de voitures reconditionnées pour la transition énergétique de l'Allemagne
    information fournie par AFP 21.08.2025 13:11 

    En Allemagne, des batteries usagées de voitures électriques démarrent une seconde vie: elles sont reconditionnées pour stocker de l'électricité issue des énergies renouvelables. Un procédé pour soutenir la transition énergétique du pays, encore dépendant du charbon ... Lire la suite

  • Le logo de Mediobanca
    Les actionnaires de Mediobanca rejettent l'offre d'achat sur Banca Generali
    information fournie par Reuters 21.08.2025 12:52 

    Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté jeudi la proposition du directeur général de la banque Alberto Nagel visant à racheter Banca Generali, une acquisition qui aurait créé le deuxième plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie. Ce résultat constitue un ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson
    J&J investit $2 mds aux États-Unis face aux menaces de droits de douane
    information fournie par Reuters 21.08.2025 12:51 

    Johnson & Johnson s'est engagé jeudi à investir deux milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en Caroline du Nord pour étendre sa présence manufacturière aux Etats-Unis alors que l’administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis
    Wall Street vue dans le rouge en attendant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 12:45 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge jeudi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que les marchés attendent le symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank