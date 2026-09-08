John Ternus va devoir prouver qu'Apple reste dans la course en matière d'IA

Lorsque le nouveau directeur général John Ternus dévoilera mercredi les derniers produits d'Apple AAPL.O , Wall Street s'attend à ce qu'il démontre que l'entreprise est toujours capable de proposer du matériel révolutionnaire et un assistant virtuel Siri capable de rivaliser dans la course à l'IA .

Les analystes s'attendent à ce qu'Apple annonce, depuis son siège social de Cupertino, en Californie, un nouvel iPhone qui se déplie comme un passeport. Selon eux, il pourrait rapidement s'imposer comme le leader de cette catégorie sur le marché naissant des téléphones pliables, malgré un prix prévu supérieur à 2.500 dollars et des appareils photo et processeurs qui ne seront peut-être pas à la pointe du marché.

La société a déjà annoncé une refonte en profondeur de Siri — en partie en s'appuyant en coulisses sur la technologie d'IA de Google —, ce qui pourrait bien s'avérer être le premier grand succès de Ternus après des années de retards. Une refonte réussie d'ici la fin de l'année pourrait donner à Apple une bonne chance de rattraper son rival de longue date, l'assistant Gemini de Google, ont déclaré les analystes.

Les investisseurs ont largement fait abstraction des débuts laborieux d'Apple dans le domaine de l'IA générative, en raison du parc de plus d'un milliard d'appareils de la société et de sa clientèle fidèle. M. Ternus est désormais sous pression pour convaincre les consommateurs que les appareils Apple constituent le meilleur moyen d'utiliser l'IA, ce qui pourrait déterminer s'il parvient à poursuivre sur la lancée de l'ancien directeur général Tim Cook ou s'il devra rattraper son retard.

Nouveaux iPhones haut de gamme

Apple devrait présenter une nouvelle version de ses iPhone Pro et Pro Max haut de gamme, mais reporter au printemps la mise à jour de l'iPhone Air ainsi que des gammes d'entrée de gamme et économiques. L'objectif est de susciter l'intérêt pour la véritable star du salon de cette semaine: le téléphone pliable.

«Même avec un prix de 2.500 dollars, le téléphone pliable d'Apple va s'arracher, notamment parce qu'Apple excelle à créer une aura d'exclusivité, de luxe et de rareté», a déclaré à Reuters Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC. Mme Popal s'attend à ce que ce téléphone génère plus de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Apple d'ici la fin de l'année prochaine, même si les téléphones pliables ne représentent globalement qu'une part à un chiffre du marché des téléphones.

Le principal attrait d'un téléphone pliable réside dans sa nouveauté absolue après près de deux décennies de téléphones de type «candybar». Alors que Samsung 005930.KS , Google GOOGL.O et le fabricant chinois Huawei commercialisent des téléphones pliables depuis 2019, les analystes s'attendent à ce qu'Apple tire profit de son arrivée tardive en résolvant des défis techniques majeurs, tels qu'une charnière qui reste solide après des milliers d'utilisations et la réduction au minimum des plis sur l'écran lorsque l'appareil est ouvert.

«Ils ont pu constater ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné chez leurs concurrents», a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy qui a testé de nombreux appareils pliables.

Le grand moment de la nouvelle Siri

Le principal défi de Ternus sera de persuader les clients d'adopter la nouvelle Siri et de convaincre ces derniers, ainsi que les développeurs tiers, qu'Apple est capable de suivre le rythme de rivaux tels qu'OpenAI, qui déploient des améliorations majeures toutes les quelques semaines, alors qu' Apple a traditionnellement évolué plus lentement.

«Si Siri était toujours aussi nul, son mercredi serait bien plus difficile», a déclaré Carolina Milanesi, de Creative Strategies. «À présent, ils peuvent affirmer sans crainte que Siri tient ses promesses et apporte une réelle valeur ajoutée, mais ils doivent simplement continuer à travailler pour l'améliorer et rester dans la course.»

Selon les analystes, M. Ternus, qui a fait profil bas pendant cinq ans en tant que directeur de l'ingénierie matérielle, devrait se concentrer sur la mise au point d'appareils performants, qui serviront de base au développement de l'IA embarquée.

Mais il est confronté à un défi réglementaire de taille, a déclaré Gene Munster, de Deepwater Asset Management: la mise à jour de Siri d'Apple pourrait mettre jusqu'en 2028 pour obtenir l'autorisation en Chine et ne sera pas disponible dans un premier temps en Europe en raison d'un différend réglementaire .

« Il est très important qu'ils obtiennent l'autorisation américaine à temps, car cela renforce la confiance dans leur capacité à agir en Europe », a-t-il déclaré.

par Stephen Nellis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))