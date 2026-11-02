John Gaines rejoint le conseil d'administration de Coface

Le conseil d'administration de Coface SA a coopté John Gaines en qualité d'administrateur non-indépendant en remplacement d'Yves Charbonneau. Il occupe actuellement les fonctions de directeur général adjoint et directeur de l'actuariat chez Arch Mortgage Insurance (Etats-Unis).

La structure du conseil d'administration de Coface SA reste inchangée. Il est composé de 10 membres, 5 femmes et 5 hommes, dont une majorité d'administrateurs indépendants (6).

John Gaines occupe les fonctions de directeur général adjoint et directeur de l'actuariat chez Arch MI. Il supervise notamment les équipes en charge de la tarification, du provisionnement des sinistres et des systèmes d'information métier.

Avant de rejoindre Arch MI, il occupait les fonctions de directeur de la souscription chez United Guaranty Corporation, société acquise par Arch MI en 2016. Auparavant, il a exercé plusieurs responsabilités de direction au sein de United Guaranty, en qualité de vice-président senior, chargé successivement des fonctions de directeur adjoint des risques, de responsable des grands comptes et des opérations, puis de directeur des opérations des activités canadiennes du groupe.

John Gaines est titulaire d'un master en mathématiques de la Clemson University (Caroline du Sud, Etats-Unis) et d'une licence en mathématiques de la Bob Jones University (Greenville, Caroline du Sud, Etats-Unis).

Il est également membre de la Société des actuaires en assurances dommages (Casualty Actuarial Society), au sein de laquelle il détient le titre de Fellow (FCAS), soit un membre titulaire.