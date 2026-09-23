Joanne Wilson deviendra directrice financière de Diageo

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness...) annonce l'arrivée, prévue dans le courant de l'année 2027, de Joanne Wilson en tant que directrice financière, membre du conseil d'administration et du comité exécutif de Diageo, en remplacement de Nik Jhangiani.

Actuellement directrice financière du géant de la communication WPP, Joanne Wilson a également occupé des postes de direction dans les domaines de la finance et du commerce chez le groupe de boissons Britvic, le spécialiste de la science des données clients Dunnhumby, ainsi que chez le groupe de distribution Tesco et le cabinet KPMG, où elle a obtenu son diplôme d'expert-comptable.

"Joanne est une directrice financière très expérimentée et une dirigeante commerciale qui veillera à ce que nous accélérions le redressement de Diageo, ayant déjà mené d'importantes transformations dans ses précédentes entreprises", commente Dave Lewis, directeur général de Diageo.

Nik Jhangiani a rejoint Diageo en provenance de Coca-Cola Europacific Partners en septembre 2024 et a occupé le poste de CEO par intérim de juillet à décembre 2025, supervisant le programme Accelerate et se concentrant sur la génération de trésorerie, l'excellence opérationnelle et l'efficacité des coûts.