IonQ en forte hausse après une démonstration réussie d'une technologie clé et la signature d'un accord avec la société sud-coréenne SDT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Les actions d' IONQ.N , filiale de la société d'informatique quantique IonQ, bondissent de près de 11 % à 45,2 dollars avant l'ouverture du marché
** La société a présenté un décodeur d’erreurs permettant de corriger en temps réel les erreurs de l’informatique quantique, répondant ainsi à un défi majeur pour garantir la fiabilité de ces systèmes fragiles
** La société a également annoncé un partenariat pluriannuel avec l’entreprise technologique sud-coréenne SDT en vue du déploiement d’un ordinateur quantique en Corée du Sud; elle n’a pas divulgué la valeur de l’accord
** Onze des quatorze courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et trois « conserver »; leur objectif de cours médian est de 65 dollars – données compilées par SEG
** Depuis sa dernière clôture, l’action IONQ a reculé d’environ 9 % depuis le début de l’année; sur les 12 derniers mois, elle a perdu environ 43 %
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