Alstom décroche une première commande pour ses nouvelles locomotives fabriquées à Belfort

Une locomotive Traxx d'Alstom. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé mercredi une première commande pour ses nouvelles locomotives destinées notamment à déplacer les wagons dans les gares de triage, qui seront fabriquées à Belfort (est de la France).

La partie ferme de la commande, signée avec le loueur allemand de matériel ferroviaire Northrail, représente "un peu moins" de 100 millions d'euros, indique Alstom.

Elle pourrait atteindre 700 millions d'euros si toutes les options sont exercées.

Ce contrat marque le lancement commercial de la Traxx Shunter, nouvelle gamme d'Alstom de locomotives "de manoeuvre", qui déplacent et trient les wagons sur de courtes distances, dans les gares de fret, les dépôts ou les sites industriels.

Leur renouvellement est un enjeu pour le fret ferroviaire européen, où une grande partie des opérations de manoeuvre dépendent encore du diesel, affirme Alstom.

Les premières livraisons sont prévues pour fin 2029 en vue d'une mise en service en Allemagne.

Au total, le contrat signé pourrait porter sur un total de 100 locomotives. Le constructeur n'a pas précisé le nombre d'engins concernés par la partie ferme de la commande.

Ces machines sont capables de circuler sous caténaire et en utilisant le diesel en dehors des voies électrifiées, explique Alstom. Elles pourraient ainsi aussi rouler sur certaines grandes lignes, au-delà des seules manoeuvres.

Cette commande ouvre un nouveau débouché au site de Belfort, berceau historique d'Alstom sauvée il y a dix ans, qui conçoit et fabrique également des motrices de TGV.

Elle prolonge aussi une relation commerciale avec Northrail: en 2023, les deux entreprises avaient conclu un accord-cadre portant sur 50 locomotives Traxx d'un autre modèle, destinées à la circulation sur les grandes lignes.

"Les manœuvres constituent le principal bastion de la traction diesel, vieillissante, en Europe, et les opérateurs ont besoin d'une alternative crédible pour renouveler ces flottes", a souligné Camille Brunel, associée du fonds actionnaire majoritaire de Northrail, citée dans le communiqué;