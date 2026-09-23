Menaces dans l'espace : l'armée britannique va créer un escadron spatial pour protéger ses satellites

La création de cette nouvelle unité intervient après les alertes lancées par le commandement spatial britannique quant aux tentatives de brouillage "constantes" et du pistage de ses satellites militaires par la Russie.

(illustration) ( AFP / PAUL ELLIS )

"La maîtrise des mers était l'élément clé de la dissuasion au XIXe siècle (...). Au XXe siècle, c'était le contrôle des cieux. Ce siècle dépendra du contrôle de l'espace". Face au renforcement des activités militaires en très haute altitude, le Royaume-Uni va créer un escadron dédié à la protection des satellites contre les menaces spatiales. La création de cette nouvelle structure vise notamment à sécuriser les communications, la navigation des navires et la détection d'attaques de missiles, a annoncé mercredi 23 septembre le ministère de la Défense.

Cette annonce intervient au moment où l'orbite terrestre devient un champ d'opérations stratégique, l'armée américaine ayant confirmé mi-septembre le déploiement d'armes offensives et défensives dans l'espace, la Chine pressant Washington de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace".

Le nouvel escadron, baptisé No. III Space Effects Squadron, sera présenté par le chef d'état-major de la Royal Air Force (RAF), Harv Smyth, lors de la Space Power Conference, qui se tient mercredi et jeudi à Londres. Alors que deux escadrons créés en 2023 "surveillent et alertent" en cas de menaces spatiales, la nouvelle unité "agira contre ces menaces, à l'aide de technologies avancées, y compris de guerre électronique", selon le ministère de la Défense.

En 2025, le chef du commandement spatial britannique, Paul Tedman, s'était dit "très inquiet" des tentatives de brouillage "constantes" et du pistage des satellites militaires britanniques par la Russie.

L'orbite basse, nouveau terrain d'influence

Le ministre de la Défense, Wes Streeting, doit souligner mercredi l'urgence pour Londres de "maintenir le rythme dans la nouvelle course à l'espace", lors d'une intervention à la Space Power Conference. , doit-il déclarer, selon des extraits de son discours cités dans le communiqué. La création de cet escadron intervient dans la foulée de la publication de la nouvelle stratégie spatiale du gouvernement britannique, qui prévoit d'investir 7,8 milliards de livres (environ 9 milliards d'euros) dans le secteur d'ici 2030.

Ce plan alloue notamment 2,8 milliards de livres au programme de communications de défense Skynet et au développement de la connectivité en orbite basse. Une enveloppe supplémentaire de 30 millions de livres doit également soutenir le port spatial de SaxaVord, situé au nord de l'Ecosse. SaxaVord doit prochainement accueillir les premiers tests d'entreprises privées, dont l'allemande Rocket Factory Augsburg, qui vise le premier vol orbital vertical depuis le sol britannique.