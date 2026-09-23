Zone euro: l'activité du secteur privé en septembre enregistre sa plus forte croissance depuis 2023

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'activité du secteur privé dans la zone euro a connu en septembre sa plus forte croissance depuis avril 2023, soit près de trois ans et demi, grâce à un rebond de l'industrie allemande, selon l'indice PMI Flash publié mercredi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, a atteint 53,1 points, une troisième hausse mensuelle consécutive et un plus haut depuis 41 mois.

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

Cette hausse, enregistrée malgré les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie, est un "signal positif", estime Chris Williamson, économiste chez S&P Global.

"La croissance du secteur manufacturier de la zone euro, menée par l'Allemagne, a affiché son rythme le plus soutenu depuis plus de quatre ans en septembre", fait remarquer l'expert, cité dans un communiqué.

Cette croissance, précise-t-il, a été "portée par une hausse des dépenses en matière d'intelligence artificielle et de défense".

Quant au secteur des services, il a lui aussi enregistré "un regain d’expansion au cours du mois, témoignant d'un raffermissement général de la croissance économique" dans les 21 pays partageant la monnaie unique.

Le secteur privé connaît une croissance de son activité sur fond de créations de postes toujours modestes, le contexte géopolitique "pesant sur la confiance des entreprises et leurs décisions d'embauche".

Néanmoins "l'emploi a progressé pour un deuxième mois consécutif en septembre, signe qu'un nombre croissant d'entreprises reviennent sur le marché de l’emploi", souligne M. Williamson.