Jio, la société d'Ambani, atteint une valorisation de 137 milliards de dollars et devient la deuxième entreprise la plus valorisée d'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jio en hausse lors de son entrée en bourse après la plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'Inde, d'un montant de 3,2 milliards de dollars

* Les analystes soulignent que la concurrence et les dépenses d'investissement importantes constituent des risques

* Jio devient la deuxième plus grande entreprise indienne en termes de capitalisation boursière

* Mukesh Ambani, accompagné de sa famille, assiste à la cérémonie de cotation

(Ajout des chiffres définitifs de clôture du marché au paragraphe 9)

par Vibhuti Sharma et Aditya Kalra

Reliance Jio Platforms

JIOP.NS , l'entreprise de télécommunications et de services numériques du milliardaire Mukesh Ambani, a vu son cours s'envoler de 27 % lors de ses débuts à la Bourse de Mumbai mercredi, devenant ainsi la deuxième plus grande entreprise indienne en termes de capitalisation boursière après une introduction en bourse record de 3,2 milliards de dollars.

La valorisation de Jio, estimée à environ 137 milliards de dollars, a également contribué à porter la capitalisation boursière combinée du conglomérat Reliance à 320 milliards de dollars, ce qui en fait la première entreprise indienne selon ce critère, dépassant ainsi le groupe Tata, présent dans des secteurs allant du sel à l’aviation, qui chapeaute plusieurs entités cotées dans le pays.

L’introduction en bourse de Jio, la première du conglomérat Reliance depuis deux décennies, fait avancer le projet d’Ambani visant à transformer Reliance, autrefois conglomérat pétrolier et chimique, en une « entreprise touche-à-tout » couvrant aussi bien les produits de consommation que la technologie.

La cérémonie d’introduction en bourse, qui s’est déroulée mercredi à Mumbai, a réuni des membres de la famille Ambani, dont le fils aîné de Mukesh, Akash , qui est le directeur général de Jio. Avant de monter sur scène pour prendre la parole, il a touché les pieds de ses parents, un geste traditionnel de respect.

Alors que les trois enfants de Mukesh Ambani prononçaient leurs discours, ce dernier était assis dans le public, visiblement ému et en larmes.

Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Asie selon le magazine Forbes, a passé des années à élaborer un plan de succession destiné à éviter que ne se reproduise la querelle publique avec son frère cadet, Anil, qui avait suivi le décès de leur père Dhirubhai en 2002.

Jio, dont l’activité de télécommunications dessert plus de 530 millions de clients, bénéficie du soutien de Meta Platforms

META.O et de Google (Alphabet) GOOGL.O . En termes d’abonnés dans un seul pays, le nombre de ses utilisateurs n’est surpassé que par celui de China Mobile.

Pour célébrer cette introduction en bourse, Reliance organise une fête pour ses employés dans ses vastes locaux près de Mumbai, avec au programme des jam sessions et d’autres spectacles, selon une note interne.

L'action Jio a clôturé la séance à 1 417,5 roupies, proche de son plus haut niveau de la journée, contre un prix d'offre de 1 119 roupies. Le titre a progressé jusqu’à 27,3 % en cours de séance, et sa capitalisation boursière a dépassé celles de l’opérateur de télécommunications Bharti Airtel BRTI.NS et de la banque HDFC HDBK.NS , ce qui en fait la deuxième plus grande entreprise indienne selon ce critère, juste derrière sa société mère.

"Le prix de l’introduction en bourse offrait un point d’entrée en termes de valorisation; le cours à l’ouverture reflète un optimisme bien plus grand", a déclaré Aishvarya Dadheech, fondatrice de Fident Asset Management.

"MERCI, L’INDE"

Plusieurs sociétés de courtage voient un potentiel de hausse pour l’action Jio, mais elles ont souligné la concurrence, les dépenses d’investissement importantes et les changements dans la réglementation indienne des télécommunications, notamment en matière de spectre, de licences et de redevances.

"Jio a connu des débuts solides malgré les enjeux géopolitiques et les conditions de marché turbulentes… le chiffre d’affaires et les bénéfices seront désormais les moteurs de l’action", a déclaré Kranthi Bathini, stratège actions chez WealthMills Securities.

Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 2,89 milliards de dollars du produit net de l’introduction en bourse pour rembourser les emprunts de sa filiale de télécommunications.

La famille Ambani a sonné la cloche de l’introduction en bourse sur la scène de la Bourse nationale de Mumbai. Mukesh Ambani a écouté Anant retracer l’histoire et le parcours de Reliance et de Jio lors d’un discours prononcé lors de la cérémonie.

Mercredi, les principaux journaux indiens ont publié en première page des annonces de Reliance Jio, avec le message "Merci, l’Inde".

L'Inde est devenue cette année le marché des introductions en bourse le plus actif au monde en termes de nombre d'opérations, avec 246 introductions à ce jour.

Malgré son ampleur, l’introduction en bourse de Jio Platforms n’a pas été une source de revenus record pour ses banquiers. Ses 19 banquiers se partageront environ 20,7 millions de dollars, soit 0,65% de l’offre, ce qui représente à peu près la moitié des 1,3% que, selon certaines sources, Hyundai Motor India aurait versés à ses banquiers en 2024.

GÉNÉRATEUR DE RICHESSE

L’introduction en bourse de Jio marque le dernier coup d’éclat des Ambani sur les marchés boursiers. Dhirubhai Ambani, le père de Mukesh et fondateur de Reliance, avait introduit la société en bourse en 1977 avec une offre destinée aux petits investisseurs particuliers, largement reconnue pour avoir contribué à l’émergence d’une culture boursière en Inde.

Jio est issue d’un groupe que les investisseurs indiens soutiennent depuis longtemps: sa société mère, Reliance Industries, a enregistré un rendement d’environ 900% depuis 2006, devançant les 685% de l’indice Nifty, selon les données de la LSEG, et est souvent considérée comme un titre incontournable à acheter et à conserver dans les portefeuilles des particuliers.

Après la cérémonie, des personnes ont brandi des drapeaux arborant le logo de Jio près de la statue du taureau de la Bourse nationale, où la famille Ambani a posé pour des photos.

Cette introduction en bourse intervient pendant la saison des fêtes hindoues en Inde, qui culmine avec Diwali, une période considérée comme propice aux achats d’or et d’autres biens de grande valeur.