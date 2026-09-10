JetBlue revoit à la baisse ses prévisions de croissance de sa capacité en raison de la hausse des coûts du carburant et des perturbations météorologiques

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(Reformulation du paragraphe 1, ajout des prévisions de croissance de la capacité au paragraphe 7, précisions contextuelles tout au long du texte)

JetBlue Airways JBLU.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance de sa capacité pour le troisième trimestre, après que la hausse des coûts du carburant et les perturbations liées aux conditions météorologiques ont pesé sur ses activités.

La compagnie aérienne a toutefois indiqué que la tendance positive des réservations s'était poursuivie en septembre, tant en période de pointe qu'en période creuse.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les prix du carburant, augmentant les coûts pour les compagnies aériennes du monde entier, ce qui les a contraintes à augmenter le prix des billets et à réduire leurs capacités.

Les immobilisations d’avions et un lourd endettement ont aggravé les difficultés de JetBlue après l’échec de son projet de fusion avec Spirit Airlines, aujourd’hui en faillite.

JetBlue a expliqué que les perturbations liées aux conditions météorologiques et au contrôle aérien en juillet et août, en particulier dans le nord-est des États-Unis, avaient entraîné une augmentation des annulations et fait grimper les coûts d’exploitation.

La révision des prévisions de cette compagnie aérienne de taille moyenne intervient plusieurs mois après que sa directrice générale, Joanna Geraghty, a déclaré à ses employés que la compagnie n’envisageait pas de déposer le bilan cette année, malgré l’impact de la hausse des prix du carburant.

La compagnie, basée à New York, prévoit désormais une hausse de sa capacité au troisième trimestre comprise entre 1,5% et 3,5%, contre une fourchette comprise entre 3% et 6% précédemment. Son cours boursier est resté pratiquement inchangé en début de séance.

JetBlue prévoit également de payer 3,96 dollars le gallon de carburant au cours du trimestre, contre 3,49 dollars dans ses prévisions précédentes.

La compagnie aérienne prévoit une hausse de son chiffre d’affaires trimestriel par siège-mille disponible comprise entre 17% et 20%, contre une prévision antérieure de 12,5% à 16,5%, en misant sur une forte demande de voyages et une hausse des tarifs des billets.