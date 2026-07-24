Jet2 a sélectionné les moteurs de CFM International pour 54 Airbus A321neo

Le groupe britannique de loisirs Jet2 a annoncé avoir sélectionné le moteur CFM LEAP-1A pour propulser 54 Airbus A321neo.

Avec cette annonce, la flotte d'A321neo propulsée par LEAP-1A de Jet2 comprendra désormais 146 appareils, ainsi que neuf appareils loués. L'accord inclut également un service de maintenance à long terme.

Jet2 est client CFM depuis plus de 20 ans. En mars 2022, la compagnie a passé commande de moteurs LEAP-1A pouvant propulser jusqu'à 75 Airbus A321neo.

Cela a été suivi en mars 2023 par une sélection de moteurs LEAP-1A pour 71 avions supplémentaires de la famille Airbus A321neo. Actuellement, 29 Airbus A321neo sont en service dans la flotte Jet2 équipés de moteurs LEAP-1A.

"C'est un partenariat fondé sur la confiance et la performance, et nous sommes pleinement engagés à soutenir les opérations de Jet2 pour les années à venir." a déclaré Gaël Méheust, Président et Directeur Général de CFM International.