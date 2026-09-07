Jefferies reste à l'achat sur Boeing

L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 295 USD.
Selon Jefferies, la montée en cadence de la production reste au coeur de la thèse d'investissement. Après 51 livraisons en août, Jefferies relève que les 737 MAX et 787 pourraient atteindre en septembre leurs rythmes cibles respectifs de 47 et 8 appareils par mois.
Le bureau d'études surveille également la reprise, le 8 septembre, des négociations entre Boeing et le syndicat SPEEA, avant l'expiration du contrat le 6 octobre. Une résolution rapide permettrait d'écarter le risque d'une nouvelle perturbation majeure de la production, après la grève de 2024, indique Sheila Kahyaoglu, l'analyste qui suit le dossier chez Jefferies.
Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement constitue un point de vigilance, selon le courtier, qui signale un possible goulet d'étranglement au quatrième trimestre lié au litige avec un fournisseur de pièces pour les 767 et 777, susceptible d'affecter les livraisons de décembre.
Enfin, le courtier juge favorable la perspective d'une commande d'Ethiopian Airlines portant sur jusqu'à dix avions cargo, qui pourrait soutenir les avances clients à hauteur de 200 à 400 MUSD.
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