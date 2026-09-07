 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies reste à l'achat sur Boeing
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 12:55
Ajouter Boursorama à vos sources

L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 295 USD.

Selon Jefferies, la montée en cadence de la production reste au coeur de la thèse d'investissement. Après 51 livraisons en août, Jefferies relève que les 737 MAX et 787 pourraient atteindre en septembre leurs rythmes cibles respectifs de 47 et 8 appareils par mois.

Le bureau d'études surveille également la reprise, le 8 septembre, des négociations entre Boeing et le syndicat SPEEA, avant l'expiration du contrat le 6 octobre. Une résolution rapide permettrait d'écarter le risque d'une nouvelle perturbation majeure de la production, après la grève de 2024, indique Sheila Kahyaoglu, l'analyste qui suit le dossier chez Jefferies.

Par ailleurs, la chaîne d'approvisionnement constitue un point de vigilance, selon le courtier, qui signale un possible goulet d'étranglement au quatrième trimestre lié au litige avec un fournisseur de pièces pour les 767 et 777, susceptible d'affecter les livraisons de décembre.

Enfin, le courtier juge favorable la perspective d'une commande d'Ethiopian Airlines portant sur jusqu'à dix avions cargo, qui pourrait soutenir les avances clients à hauteur de 200 à 400 MUSD.

Valeurs associées

BOEING CO
212,210 USD NYSE +0,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/09/2026 à 12:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,656 +10,81%
BIOPHYTIS
0,0732 -5,06%
CAC 40
8 280,13 +0,02%
SOITEC
136,8 +6,63%
Pétrole Brent
97,4 +1,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank