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Jefferies relève ses prévisions sur Edenred avant la publication du 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 10:44

Suite à un entretien de fin de trimestre avec l'entreprise, Jefferies relève ses prévisions, en raison de la maîtrise des coûts, à la conjoncture favorable du marché des carburants et à l'amélioration des revenus de flotte.

"Ceci nous place en avance de 7 % sur notre objectif de croissance de l'EBITDA à périmètre comparable pour 2026 (entre 8 % et 12 %)" indique le bureau d'analyse.

"Si cette situation offre une opportunité de rebond du cours de l'action à court terme, les difficultés macroéconomiques, la concurrence accrue et le niveau élevé de l'endettement brut nous incitent à la prudence quant aux perspectives à moyen terme" rajoute Jefferies.

L'analyste estime cependant que le secteur de la mobilité devrait rebondir grâce à la hausse des prix du carburant : l'analyste anticipe une croissance de la mobilité à environ 15 %, portée par la hausse des prix du carburant.

"L'exposition d'Edenred au prix du pétrole n'était que de 8 % en 2025, ce qui signifie qu'elle pourrait contribuer à hauteur d'environ 200 points de base à la croissance opérationnelle à périmètre comparable du deuxième trimestre" souligne l'analyste.

Pour le deuxième trimestre, Jefferies anticipe une baisse de 2 % du chiffre d'affaires opérationnel à périmètre comparable, à 678 millions d'euros, en hausse de 1 % par rapport aux prévisions.

Selon l'analyste, cette baisse sera principalement due à la performance des activités B&E (-8 %), Mobilité ( 14 %) et Solutions de paiement et nouveaux marchés ( 8 %).

Au premier semestre, Jefferies s'attend à une baisse de l'EBITDA de 3 % à périmètre comparable, à 642 millions d'euros, en hausse de 6 % par rapport aux prévisions.

Jefferies confirme son conseil à Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 22,4 E (contre 22,2 E).

Edenred doit publier ses résultats du premier semestre 2026 le 23 juillet.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 10:44:00.

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