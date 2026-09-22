Jefferies lance sa couverture sur W.P. Carey avec une recommandation “acheter” ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action du REIT W.P. Carey WPC.N progresse de plus de 1% à 67 dollars

** Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “acheter”; son objectif de cours est fixé à 73 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 10% par rapport au dernier cours de clôture

** Selon la société, cinq années de restructuration ont transformé WPC en une société d’investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les baux nets, à la fois de grande envergure, diversifiée et ciblée

** La société s’attend à ce que les valorisations du secteur des baux nets se redressent, les nombreux projets d’investissement en cours devant stimuler une croissance plus forte

** Sur 15 courtiers, 7 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 7 “conserver” et 1 “vendre”; l’objectif de cours médian s’établit à 80 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action affiche une hausse d’environ 4% depuis le début de l’année