Jefferies dispose de nouveaux éléments prouvant l'existence de fausses factures au sein d'un fonds en difficulté, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport et du contexte aux paragraphes 5 et 6; informations sur les actions au paragraphe 4)

Jefferies JEF.N a été informée que certaines des factures justifiant son financement en faveur d’un négociant en minerai de fer appelé Sapphire Minmetals Corp n’étaient pas authentiques, a rapporté mardi Bloomberg News.

Cette découverte, qui fait suite à une vérification de l'authenticité des factures effectuée par Jefferies auprès du groupe Vitol, constitue un nouveau coup dur pour la banque américaine et son fonds Point Bonita, ajoute l'article, citant des sources proches du dossier.

Jefferies, le groupe Vitol et Sapphire Minmetals n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L'action de la banque reculait de 1 % en fin d'après-midi.

Point Bonita avait fait la une des journaux l’année dernière après que Jefferies eut révélé que le fonds détenait des millions de dollars d’exposition envers le fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

Cet épisode a soumis le financement des créances à une surveillance accrue de la part des investisseurs, même s’il est généralement considéré comme une forme de crédit à faible risque, les prêts étant garantis par des factures.

Selon le rapport de Bloomberg, Jefferies a vérifié ces dernières semaines les documents justifiant le financement accordé par le fonds Point Bonita à Radiant World et à Sapphire Minmetals.