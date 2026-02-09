 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies confirme son conseil sur Boeing
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 11:04

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre de l'avionneur, assortie d'un objectif de cours de 295 dollars.

Jefferies met en avant une accumulation de catalyseurs commerciaux, citant notamment une commande potentielle allant jusqu'à 20 appareils 737 MAX par Air Cambodia, ainsi que des discussions avancées portant sur des méga-commandes en Inde, en Arabie saoudite et chez SAS. La note souligne également que "l'Inde pourrait représenter jusqu'à 100 milliards de dollars de valeur totale incluant moteurs et pièces détachées".

Le bureau d'analyses estime par ailleurs que le contexte géopolitique pourrait rouvrir le marché chinois, Jefferies évoquant la possibilité des "premières commandes chinoises de 737 depuis 2017", après des signaux positifs liés aux échanges entre Washington et Pékin.

Enfin, la note met en avant des progrès opérationnels, avec la validation d'un nouvel accord social avec le syndicat SPEEA et la perspective du premier vol d'un 777X de série dès avril, renforçant la visibilité sur la reprise industrielle du groupe.

Valeurs associées

BOEING CO
242,980 USD NYSE +2,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 11:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La tendance baissière peut reprendre
    TIKEHAU CAPITAL : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.02.2026 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    L'IA est en train de manger Microsoft", affirme Melius, qui rétrograde sa note à "conserver"
    information fournie par Reuters 09.02.2026 12:05 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 9 février - ** Le groupe Melius Research abaisse la note de l'action Microsoft MSFT.O ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Risque de correction sous les résistances
    RAMSAY GENERALE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 09.02.2026 12:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Un consortium incluant FedEx compte racheter InPost pour 7,8 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 12:00 

    Le géant de la livraison FedEx entend racheter, avec d'autres investisseurs, l'entreprise polonaise de livraison de colis InPost, propriétaire de Mondial Relay, pour 7,8 milliards d'euros, a-t-il annoncé lundi. Le contrat doit être finalisé au second semestre 2026. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank