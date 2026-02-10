Google fait l'objet d'une plainte des éditeurs européens auprès de l'UE au sujet de ses aperçus d'IA

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a fait l'objet d'une plainte concurrence de l'UE déposée par le Conseil européen des éditeurs mardi pour ses résumés générés par l'IA, connus sous le nom de "AI Overviews", une décision qui pourrait renforcer l'enquête en cours de l'UE sur la question.

Les rivaux ont exprimé leur inquiétude quant à la domination des grandes entreprises technologiques sur les nouvelles technologies, qui pourrait les exclure, tandis que les éditeurs ont critiqué le fait que les géants de la technologie utilisent leur contenu sans les payer

"Il s'agit d'empêcher un gardien dominant d'utiliser son pouvoir de marché pour prendre le contenu des éditeurs sans consentement, sans compensation équitable et sans donner aux éditeurs un moyen réaliste de protéger leur journalisme", a déclaré Christian Van Thillo, président de l'EPC, dans un communiqué.

"AI Overviews et AI Mode sapent fondamentalement le pacte économique qui a soutenu le web ouvert", a-t-il ajouté.

L'EPC a déclaré que Google s'appuyait sur son contrôle de la recherche en ligne pour garantir l'accès au contenu sans paiement, faisant ainsi écho à des préoccupations concurrence similaires de l'UE. La Commission, dans une déclaration lançant son enquête en décembre, , a déclaré que Google pourrait abuser de son pouvoir de marché en tant que moteur de recherche pour imposer des conditions commerciales déloyales aux éditeurs.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.