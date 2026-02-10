Les ventes de Coca-Cola déçoivent les attentes au 4T

Le géant américain des boissons Coca-Cola a affiché un chiffre d'affaires plus bas qu'attendu au quatrième trimestre, malgré des résultats soutenus par les ventes de Coca Zéro, les boissons énergétiques et les eaux.

D'octobre à fin décembre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 2% sur un an à 11,8 milliards de dollars, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué, plus bas qu'un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

A données comparables, les revenus ont progressé de 5%, dopés en particulier par les ventes de concentrés (sirops, bases pour boissons, etc.), qui ont grimpé de 4% sur un an.

Le bénéfice net a grimpé de 3,6% à quelque 2,3 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — valeur de référence pour les marchés — , il ressort à 0,58 dollar (+5,4% sur un an), légèrement supérieur aux attentes du marché.

Dans le détail, les ventes de boissons gazeuses à l'unité sont demeurées stables au quatrième trimestre avec notamment un bond de 13% pour les ventes de Coca Zéro, qui a poursuivi sur sa lancée, alors que les autres sodas ont reculé de 1%.

Les eaux, boissons pour sportifs, cafés et thés (Dasani, Powerade, Fuze Tea) ont progressé de 3%. Le groupe a notamment fait état d'une bonne performance des boissons pour sportifs en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que du thé dans presque toutes les régions.

A l'inverse, le segment des jus et produits laitiers (Minute Maid, Innocent, Fairlife) a reculé de 3% en raison de contre-performances en Asie-Pacifique ainsi qu'en Europe.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 47,9 milliards de dollars (+2% sur un an, +5% en croissance organique), c'est-à-dire moins qu'attendu par Wall Street. Son bénéfice par action s'est affiché à 3 dollars (+4%).

Pour 2026, le géant des boissons non-alcoolisées a indiqué tabler sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% à 5%. Il prévoit par ailleurs une augmentation du bénéfice comparable de 7% à 8%.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de Coca-Cola cédait 3,7% aux alentours de 13H20 GMT.