Jefferies abaisse son objectif de cours pour Antero Resources

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2 octobre - ** Jefferies abaisse son objectif de cours pour le producteur américain de gaz naturel Antero Resources AR.N ; maintient sa recommandation “Achat”

** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 60 à 56 dollars, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse de 60 %

** Elle s'attend à une baisse des prix du gaz naturel et des LGN, susceptible de peser sur le bénéfice d'Antero

** Abaisse ses prévisions d’EBITDA d’environ 2 % pour 2026, de 14 % pour 2027 et de 10 % pour 2028

** Prévoit des résultats du troisième trimestre inférieurs d’environ 4 % aux estimations du marché, les faibles prix du gaz dans les Appalaches et les interruptions sur les gazoducs ayant contraint AR à vendre davantage de gaz localement à des prix plus bas

** 15 des 21 courtiers recommandent “d’acheter” AR, 6 “de conserver”; objectif de cours médian à 49 $ — données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de 1,3 % depuis le début de l’année